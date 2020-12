"Disco Weekend z Blondi": Nowy program w Polo TV od 1 stycznia

Od Nowego Roku w każdy piątek o godz. 17 w Polo TV pojawi się nowy program "Disco Weekend z Blondi".

Jedną z prowadzących "Disco Weekend z Blondi" będzie Edyta Folwarska /Polo TV

Tytułowa "blondi" to Edyta Folwarska, jedna z najpopularniejszych prezenterek Polo TV.

W programie pojawią się również Maciek Smoliński i Jacek Mędrala - prezenterzy stacji.

"Disco Weekend z Blondi" to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu oraz dla tych, którzy szukają pomysłu jak go spędzić. Ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą wiedzieć jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać.

Twórcy odwiedzą zaskakujące miejsca, poznają niezwykłych ludzi i zrealizują szalone pomysły, a wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka disco.