"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska uratowała tonącego Maćka Smolińskiego!

Takiej akcji w tym programie jeszcze nie było. Miał to być zwyczajny odcinek "Disco Weekendu z Blondi" w Polo TV, a skończyło się na wyławianiu Maćka Smolińskiego z wody.

Edyta Folwarska w "Disco Weekend z Blondi" niczym Pamela Anderson w "Słonecznym patrolu" /Polo TV

Reklama

Podczas zdjęć kręconych na plaży w Morągu w pewnym momencie prowadzący Maciej Smoliński zaczął się topić. Interwencji od razu podjęła się Edyta Folwarska. Chwyciła boję i niczym prawdziwa ratowniczka pobiegła ratować kolegę.

Reklama

Tymczasem okazało się, że prezenter wcale się nie topił, a nieumiejętnie brodził w wodzie. Szybko go z niej wyjęła i pouczyła, by nie straszył ludzi.

"Nie ukrywam, że najadłam się strachu. Myślałam, że naprawdę się topi a on zrobił sobie głupie żarty. Są wakacje, jest ciepło, przy okazji zaapeluję do wszystkich, by uważali, nie wchodzili do wody po alkoholu, jedzeniu a na pewno niech nie udają, że się topią" - opowiada Edyta Folwarska.

Wakacyjne przygody Edyty, Maćka i Jacka Mędrali zobaczycie w najbliższym odcinku "Disco Weekend z Blondi" w Polo TV (piątek, godz. 17).