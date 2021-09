"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska i Maciej Smoliński wykopali złoto

Wakacje to czas kiedy na plaży Polacy gubią wszystko: złote pierścionki, łańcuszki, pieniądze. Tym razem Maciej Smoliński wypożyczył wykrywacz metali i zabrał Edytę Folwarską na plażę. To co znaleźli przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Efekty zobaczycie w najnowszym odcinku programu "Disco Weekend z Blondi".

Edyta Folwarska (z prawej) w programie "Disco Weekend z Blondi" /Polo TV