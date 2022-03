Nowością w wiosennej ramówce Disco Polo Music będzie program "Disco Polo 30 lat później" (soboty o godz. 14:00 od 12 marca).

Razem z gwiazdami gatunku poruszone zostaną odważne i ciekawe tematy. Twórcy udadzą się z kamerą do ich świata, by poznać artystów od zupełnie innej strony. Nie zabraknie oczywiście najnowszych klipów i największych przebojów. Program poprowadzą Kasia Morawska i Marcin Kotyński.

Kontynuacje w Disco Polo Music

"Ostre pytania - będzie bang!" (niedziela, godz. 19:00), czyli gwiazdy disco polo w ogniu pytań Kasi Morawskiej. W co przebrała się Elwira Mejk w noc poślubną? Czy dziewczyny z zespołu Szpilki spełniają każdą prośbę swoich fanów? Ile dziewczyn miał Zbyszek Perkowski? Na jakie pytania nie lubi odpowiadać Magda Narożna? Jakie kompleksy ma Emilia z Daj To Głośniej? To tylko namiastka pytań, jakie Kasia zada swoim gościom. W tym sezonie odpowiadać na nie będą m.in.: Power Play, Extazy, Dejw, Andre, Jorrgus czy Malibu!

Ranking - sukcesy i porażki (piątek, godz. 14:00)

Ekscytujące zestawienia, ciekawe przemyślenia i cięte komentarze wygłaszane przez same gwiazdy disco, to idea programu "Ranking". W tym sezonie wybierzemy m.in. 10 najlepszych hitów 2021, najbardziej młodzieżowe piosenki disco polo, najlepsze duety ostatniej dekady disco polo. Przypomnimy najstarsze hity disco polo i omówimy najlepsze piosenki na imprezę w plenerze. Zrobi się gorąco, bo pokusimy się o zestawienie najprzystojniejszych wokalistów i najpiękniejszych modelek w klipach disco.



Disco Polo Life (codziennie, godz. 17:00)

Ulubiony magazyn muzyczny widzów Disco Polo Music. Jak zwykle będziemy na każdym ważnym wydarzeniu w branży, pokażemy disco polo od kuchni i codziennie zdradzimy świeże ploteczki ze świata disco. A jakby tego było mało, to Marcin Kotyński zaprezentuje mnóstwo przebojów i gorących nowości.

Top 10 lista przebojów (środa - niedziela, godz. 18:00)

Od środy do niedzieli o 18:00 Wojtek Kaczmarczyk zaprezentuje 10 topowych hitów, które skradły serca widzów w głosowaniu sms!

Disco gramy (codziennie, godz. 9:00)

Program pełen rozrywki i prowadzący Robert "Mykee" Jarek. W każdym odcinku sonda uliczna, a także "Nasz Typ", czyli najlepsze piosenki wybrane przez redakcję Disco Polo Music. Nie zabraknie również rozmów z gwiazdami o muzyce disco, spotkań z zespołami, wizyt na planach teledysków i koncertów, ciekawostek i plotek z mediów społecznościowych.

Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music różnorodne bloki muzyczne, w których każdy fan disco znajdzie coś dla siebie - pobudka w najlepszym rytmie, czyli kawałki wprawiające w dobry nastrój od samego rana - W rytmie Disco Polo (codziennie godz. 08:00). Znane i lubiane weselne przeboje, przy których nogi same rwą się do tańca - Hej Wesele! (codziennie godz. 11:00 i 20:00). Hity, które podbiły listy przebojów, które mają milionowe wyświetlenia, które każdy zna i każdy lubi - Tylko Hity (poniedziałek- sobota - 19:00) oraz najlepsze nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich - Strefa Nowości (poniedziałek- sobota o 15:00)! A w piątek i sobotę nie zabraknie również weekendowych wieczornych pasm imprezowych - Imprezowa składanka (piątek i sobota, godz. 21.00). A w każdą niedziele o 14.00 wspominamy Największe koncerty disco polo.