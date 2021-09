Disco Polo Music - jesień 2021. "Czym chata bogata", "Nie ma cwaniaka na discopolaka" i inne programy. Kiedy start nowej ramówki?

Na jesień 2021 r. stacja Disco Polo Music przygotowała kontynuacje swoich hitowych programów.

"Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo". Kiedy i gdzie oglądać?

Chcesz wiedzieć jak mieszkają gwiazd disco i co jest w ich domach najcenniejsze? Jesteś ciekawy jak wyglądają ich garderoby albo co mają w lodówce? Prowadzący Marcin Kotyński odkrywa cztery kąty gwiazd disco polo.

W nowej serii kamery pojawią się u m.in. Sylwestra Gazdy z zespołu Power Play oraz Małgorzaty Główki z formacji Camasutra.

Termin emisji - sobota godz. 14.00.

"Nie ma cwaniaka na discopolaka" - kiedy i gdzie oglądać?

Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom, jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne. Wśród gwiazd, które pojawią się w nowym sezonie będą dziewczyny z formacji Top Girls.

Termin emisji - sobota godz. 14.30.

"Ostre pytania - będzie bang!" - kiedy i gdzie oglądać?

Gwiazdy disco polo w ogniu pytań Kasi Morawskiej! Takich pytań jeszcze nikt nie zadał! "Zaskakujące odpowiedzi i dużo dobrej muzyki, czyli świetna zabawa gwarantowana! Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG!" - czytamy w zapowiedzi.

Wśród uczestników programu będą m.in. Marcin Miller, Red Queen, Weź nie pytaj, Skaner czy formacja Kwestia 07.

Termin emisji - sobota godz. 15.00.

"Łączy nas muzyka" - kiedy i gdzie oglądać?

To wyjątkowa lista przebojów prowadzona przez Kasię Morawską, która zabierze widzów w muzyczną podróż po Polsce. Odwiedzimy najciekawsze regiony, przybliżymy zwyczaje i tradycje danych zakątków, spotkamy się z gwiazdami disco polo i wraz z nimi, sprawdzimy, co gra w duszach Polaków z różnych stron. "Łączy nas muzyka", to wyjątkowa okazja, by poznać oblicze m.in.: Dolnego Śląska, Bieszczad, Kaszub z innej perspektywy.

Termin emisji - niedziela godz. 11.00.



"Przystanek disco!" - kiedy i gdzie oglądać?

Program rozrywkowy prowadzony przez paczkę przyjaciół: Krzysztofa Aratyka, Jana Kiepasa (Johny), Katarzynę Szafrańską i Marcina Koneckiego (Pączka). W każdym odcinku przedstawimy odlotowe pomysły na imprezki! Sprawdzimy, jak gwiazdy odnajdują się w ogniu nietypowych pytań. Dodatkowo, każdy gość odcinka będzie musiał wykazać się w trzech różnych konkurencjach.

W nowym sezonie pojawią się m.in. Radek Liszewski z zespołu Weekend oraz Czadoman, którzy wykonają swoje hity! Program urozmaici "Szalona 8", czyli tematyczna lista przebojów.

Termin emisji - niedziela godz. 15.00.

"Disco Polo Life" - kiedy i gdzie oglądać?

Ulubiony magazyn muzyczny widzów Disco Polo Music. Jak zwykle będziemy na każdym ważnym wydarzeniu w branży, pokażemy disco polo od kuchni i codziennie zdradzimy świeże ploteczki ze świata disco. A jakby tego było mało, to Marcin Kotyński zaprezentuje mnóstwo przebojów i gorących nowości.

Termin emisji - środa-niedziela o godz. 17:00.



Top 10 lista przebojów - kiedy i gdzie oglądać?

Wojtek Kaczmarczyk prezentuje 10 topowych hitów, które skradły serca widzów w głosowaniu sms.

Termin emisji - środa-niedziela o godz. 18:00.

"Disco gramy" - kiedy i gdzie oglądać?

Program pełen rozrywki i wyjątkowy prowadzący - Robert "Mykee" Jarek. W każdym odcinku sonda uliczna, a także "Nasz Typ", czyli najlepsze piosenki wybrane przez redakcję Disco Polo Music. Nie zabraknie również rozmów z gwiazdami o muzyce disco, spotkań z zespołami, wizyt na planach teledysków i koncertów, ciekawostek i plotek z mediów społecznościowych.

Termin emisji - codziennie godz. 9.00.

"Imperium disco polo" - kiedy i gdzie oglądać?

Program, w którym gwiazdy disco polo wypowiadają się na tematy związane z branżą. O klipach lat 90. oraz najnowszych trendach muzycznych. O rozczarowaniach, pułapkach i niebezpieczeństwie w show-biznesie. Zaglądamy za kulisy najbardziej kolorowej i roztańczonej branży.

Termin emisji - niedziela godz. 21.00.

Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music różnorodne bloki muzyczne, w których każdy fan disco znajdzie coś dla siebie - kawałki wprawiające w dobry nastrój od samego rana, znane i lubiane weselne przeboje, hity, które podbiły listy przebojów oraz najlepsze nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich.

W piątek i sobotę nie zabraknie również weekendowych wieczornych pasm imprezowych - W rytmie Disco Polo Music (codziennie godz. 08:00), Hej Wesele! (codziennie godz. 12:00 i 20:00), Strefa Nowości (poniedziałek - piątek o 15:00), Tylko Hity (poniedziałek - sobota - 19:00), Imprezowa składanka (piątek i sobota, godz. 21.00).