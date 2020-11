Camasutra w "Moje disco, moje wszystko": Wiedziałam, że nie byłam już na to gotowa

W najnowszej odsłonie programie "Moje disco, moje wszystko" w Disco Polo Music pojawią się CamaSutra i Markus P.

Twarzą i wokalistką grupy CamaSutra jest Małgorzata Główka /Disco Polo Music

"Muzyka, taniec, śpiew i świetni ludzie" - podkreślała prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna przed startem trzeciej serii "Moje disco, moje wszystko" (sobota, godz. 13 w Disco Polo Music).

Jedna z najpopularniejszych prezenterek Polsatu przedstawia w nim historie największych gwiazd disco polo, ale w programie pojawiają się też wykonawcy związani z szeroko pojętą sceną taneczną.

Wokalistką i twarzą zespołu CamaSutra jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

"Na dłuższy czas zatrzymałam się przy muzyce rozrywkowej, popowej, ale spróbowałam swoich sił w bluesie, jazzie. Tych stylów muzycznych było wiele, niemniej jednak na mojej drodze stanął mój menedżer" - opowiada wokalistka.

"Wiedziałam, że już moja droga nie stanie w żadnym programie typu talent show, chyba nie byłam już na to gotowa. Wtedy mój menedżer zaproponował mi muzykę dance'ową" - dodaje CamaSutra.



Od 2015 r. jest żoną trenera siatkarskiej drużyny Skórzanych Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce Mateusza Grabdy. W swojej działalności muzycznej wokalistka jednak posługuje się panieńskim nazwiskiem.

CamaSutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 63 mln odsłon), "Porwij mnie" (41 mln), "Do nieba bram" (14 mln), "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem" (po 13 mln).

W programie pojawi się też Markus P - wokalista ze Szczecina, który 17 lat spędził w Chicago. Do jego największych przebojów należą "Kici kici miał" (47 mln), "Hula Ula" (33 mln) i "Obudź się" (18 mln).

