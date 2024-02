Za produkcję (w tym mastering) pierwszej od czterech lat płyty deathmetalowego Disbelief odpowiadał Kai Stahlenberg ze studia Kohlekeller. Autorem okładki jest Stefan Todor (Khaos Diktator Design), czyli Stefan Todorović alias Atterigner, serbski artysta będący także wokalistą norweskiego Gorgoroth.

"'Killing Karma' to wypowiedzenie wojny desperacji, rozpaczy i bezsilności; to niesamowita muzyczna podróż przez ludzką duszę zagrożoną załamaniem się pod ciężarem życia" - powiedział Karsten "Jagger" Jäger, wokalista i lider Disbelief, a także były frontman Morgoth.

Na nowej płycie Disbelief wystąpili gościnnie dwaj niemieccy wokaliści: Michelle Darkness z End Of Green i Joschi Baschin z Undertow. Usłyszymy ich w kompozycjach "The Scream That Slowly Disappeared", "Flash Of Inspiration" i "Reborn". Na "Killing Karma", 11. albumie w ponad 30-letniej historii kwintetu z Gundernhausen w Hesji, znajdziemy także przeróbkę "Millenium", klasyka Killing Joke, oraz bonusowy numer "Fragile Aeon".

Nowy materiał podopiecznych francuskiej Listenable Records trafi na rynek 26 kwietnia (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Tytułowy utwór z płyty "Killing Karma" Disbelief możecie sprawdzić poniżej:

Clip Disbelief Killing Karma (Lyric Video)

Disbelief - szczegóły albumu "Killing Karma" (tracklista):

1. "Reborn"

2. "Killing Karma"

3. "The Scream That Slowly Disapeared"

4. "With Deep Regret"

5. "A Leap In The Dark"

6. "Inhuman Whore"

7. "Morbid Man"

8. "Condemnation"

9. "Flash Of Inspiration"

10. "The End Of Gods"

11. "This Last Order"

12. "Millenium" (przeróbka Killing Joke)

13. "Fragile Aeon" (bonus).