Diplo umawia się z dużo młodszą gwiazdą TikToka? Producent dementuje

Autor przebojów Diplo umawia się z 19-letnią TikTokerką Quenlin Blackwell? Producent zabrał głos w sprawie plotek dotyczących jego życia prywatnego.

Diplo był w przeszłości m.in. z Chantel Jeffries

Zamieszanie wokół słynnego producenta zaczęło się po tym, jak 19-letnia gwiazda TikToka oświadczyła, że żyje pod jednym dachem z 41-letnim Diplo.

"Tak mieszkam z nim, on natomiast w pełni wspiera moje działania" - stwierdziła. Fani gwiazdki i gwiazdora zaczęli zastanawiać się, czy młodsza o ponoć 20 lat dziewczyna jest nową partnerką.

Diplo szybko uciął spekulacje na ten temat.

"Wynająłem jeden ze swoich domów Quenlin. I tak, korzystam ze studia nagraniowego w tym domu. Jej przekaz w mediach społecznościowych jest ironiczny i rozumiem, że niektórzy mogli odebrać go w pokręcony sposób, ale nie łączy nas nic poza przyjaźnią" - napisał.



"Jako wynajmujący nie zwracam uwagę na wiek, rasę i kwalifikacje. Po prostu musisz zapłacić depozyt. I nie podziurawić ścian i dywanów" - stwierdził w kolejnym wpisie. Zapytany, jak to możliwe, że zaprzyjaźnił się z dużo młodszą dziewczyną, odpowiedział, że połączyła ich muzyka.

Również Blackwell skomentowała ponownie plotki, publikując swoje zdjęcie z chłopakiem, z którym jest od kilku miesięcy.

"Jestem dorosła. Znajomości platoniczne istnieją. Żyję tam od roku. Prędzej złamałabym sobie obie nogi i zaczęłabym chodzić, niż zmusiłabym Diplo do bycia w związku, a on by się udusił" - napisała na Twitterze.