Dezerter prezentuje nowy singel. Posłuchaj utworu "Pomocne dłonie"

Od ostatniej studyjnej płyty Dezerter "Kłamstwo to nowa prawda" minęły dwa lata. W tym czasie zespół zdążył otrzymać Fryderyka za archiwalną płytę studyjną "1986. Co będzie jutro?" i w żadnym razie nie zamierza zwalniać tempa.

Jeszcze w tym roku na rynek trafi winylowa EP-ka Dezertera, zatytułowana "Żółć / Pomocne dłonie". Dziś zespół zaprezentował drugi z premierowych utworów, który nosi tytuł "Pomocne dłonie".

Muzycznie Dezerter pozostaje wierny wypracowanemu przez lata stylowi, czyli własnej wizji hardcore punka.

Tak muzycy komentują okoliczności powstania nowych utworów: "Postanowiliśmy wrócić do przerwanego przez pandemię pomysłu wydawania co jakiś czas EP-ek, zanim uzbieramy pomysły na pełne wydawnictwo. Tym razem mamy dwa utwory, które nagraliśmy w połowie października. To była szybka decyzja i szybka sesja. Oba utwory są gorzkim komentarzem do otaczającej nas fali rozgoryczenia, wzajemnych niechęci i rozgrywek politycznych odbywających się kosztem zwykłych ludzi. Ale zwykłym ludziom też się dostaje mały prztyczek w nos, za brak dystansu do siebie i podejmowanych wyborów".

Zespół kończy właśnie trasę koncertową - pozostał jeszcze jeden koncert, w najbliższą sobotę, 2 grudnia w warszawskiej Proximie. Premiera EP-ki "Żółć / Pomocne dłonie" zaplanowana jest na 8 grudnia.