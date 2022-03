"Nikt z nas nie spodziewał się, że zamiast na wiosnę będziemy czekać na koniec wojny. Jako zespół postanowiliśmy zabrać głos w tej bardzo ważnej i dręczącej nas sprawie. Tyle możemy zrobić. Kontynuujemy zatem akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy, rozpoczętą aukcjami płyt oraz zbiórkami na koncertach. Dochód z odtworzeń piosenki 'Idi' przeznaczamy na ten szczytny cel. Słuchajcie zatem jak najwięcej, aby zebrała się jak największa kwota" - podkreślają krótko muzycy grupy Dezerter.

"Komunikat będzie prosty

Bo sprawa jest prosta

Botoksowy dyktatorze

Ten świat nie jest twój

Ten świat nie jest twój

Иди на хуй!" - brzmi początek tekstu, w którym pojawia się słynny już cytat, który obrońcy Wyspy Węży skierowali do załogi rosyjskiego okrętu wojennego.



Autorami nagrania są basista Jacek Chrzanowski (muzyka) i perkusista Krzysztof Grabowski, nadworny tekściarz Dezertera.

Okładka singla jest grafiką użyczoną specjalnie na tę okazję przez Jona Berkeleya.

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał singel "Ku przyszłości" (1983).

W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: "Fala" i "Jak punk to punk". Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera "Underground Out Of Poland" oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju - "Kolaboracja". Rok 1989 to kolejny album - "Kolaboracja II", a 1990 - "Wszyscy przeciwko wszystkim" (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.



Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. "Blasfemię" (1992), "Ile procent duszy?" (1994), "Mam kły mam pazury" (1996), "Ziemia jest płaska" (1997).

W kolejnych dwóch dekadach ukazały się trzy studyjne albumy: "Nielegalny zabójca czasu" (2004); nagrodzony Fryderykiem "Prawo do bycia idiotą" (2010) oraz "Większy zjada mniejszego" (2014). W 2016 r. po 33 latach został wznowiony singel "Ku przyszłości", a w 2019 r. ukazał się premierowy minialbum "Nienawiść 100%".

Początek 2021 r. przyniósł premierową płytę "Kłamstwo to nowa prawda" promowaną utworem tytułowym i piosenką "Dzień dobry, dzień zły". Zespół tworzą Robert Matera (gitara, śpiew), Krzysztof Grabowski (perkusja, teksty) i Jacek Chrzanowski (bas).