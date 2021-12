Deserted Fear: Pierwsze szczegóły płyty "Doomsday"

Piąty longplay deathmetalowego tria z Turyngii nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Fabiana Hildebrandta, gitarzysty Deserted Fear, co miało miejsce w należącym do niego Eisensound Studio.

Autorem okładki jest Rio Krisma. "Doomsday" wyda ponownie dortmundzka Century Media Records. Następca płyty "Drowned By Humanity" (2019 r.) ujrzy światło dzienne 4 marca 2022 roku.

Przedsmakiem nowego albumu tria Deserted Fear jest wydana 1 września siedmiocalówka "Funeral Of The Earth". Teledysk nakręcony do tytułowego utworu z tego materiału możecie zobaczyć poniżej:

Clip Deserted Fear Funeral Of The Earth

Na singlu "Funeral Of The Earth" znalazła się także przeróbka "Artifacts Of The Black Rain", klasycznego numeru szwedzkiego In Flames. Posłuchajcie jej poniżej:

Wideo Artifacts of the Black Rain (Cover Version)

Pierwszy, zupełnie nowy singel z płyty "Doomsday" Deserted Fear, wraz z towarzyszącym mu wideoklipem, mamy poznać 17 grudnia.

