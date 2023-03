Po nagłej i niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera (przyczyną było rozwarstwienie aorty) w maju 2022 r. dwaj pozostali muzycy Depeche Mode ( posłuchaj! ) długo nie publikowali nowych informacji. W październiku ogłosili wydanie nowego albumu, "Memento Mori", który będą promować trasą koncertową. Ukaże się on właśnie pod tym tytułem, który oznacza "Pamiętaj, że umrzesz". Jego koncepcja powstała jeszcze przed śmiercią Fletcha, wtedy też rozpoczęto pracę nad krążkiem.

Reklama

"Fletch pokochałby ten album. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby podzielić się nim z Wami i zaprezentować go na żywo podczas koncertów w przyszłym roku" - komentował wokalista Dave Gahan .

Po pierwszym singlu "Ghosts Again" nadszedł czas na kolejną kompozycję. Długo wyczekiwany album pojawi się już 24 marca, ale wcześniej możemy usłyszeć kompozycję, która otworzy cały krążek - "My Cosmos Is Mine".

Wideo youtube

"Nie baw się moim sercem/ Nie burz moich kapliczek/ Nie obcinaj moich nagłówków/ Mój kosmos jest mój" - śpiewa w piosence Dave Gahan.

Sprawdź tekst do utworu "My Cosmos is Mine" w serwisie Teksciory.pl!

To kolejny utwór z pierwszej płyty, która zostanie wydana po śmierci Andy'ego Fletchera w maju 2022 roku.

Depeche Mode powraca jako duet z "Memento Mori"

Premierowy utwór z krążka, "Ghosts Again" po raz pierwszy można było usłyszeć w październiku zeszłego roku, podczas specjalnego wydarzenia w Berlinie inaugurującego ich nadchodzącą trasę koncertową. To klasyczny Depeche Mode: jest tu miejsce zarówno na sugestywny liryzm Dave'a Gahana, jak i na hipnotyzującą gitarę Martina Gore'a.

"'Ghosts Again' oddaje idealną równowagę melancholii i radości" - podkreśla Dave Gahan. Martin Gore dodaje: "Rzadko nagrywamy piosenkę, która prędko mi się nie nudzi - jestem podekscytowany, że możemy się nią podzielić".

Clip Depeche Mode Ghosts Again

Sprawdź tekst piosenki "Ghosts Again" w serwisie Tekściory.pl!

Spore emocje wywołało jedno ze zdjęć promocyjnych, które wykonał ceniony fotografik Anton Corbijn. Na stole pomiędzy siedzącymi Gahanem i Gore'em leży czaszka, co ma nawiązywać do tytułu i tematyki płyty. Wśród komentarzy można znaleźć głosy, że to nieco makabryczny pomysł, szczególnie, że od śmierci Fletchera nie minął nawet rok.

"Uważam to za niesmaczne i bez szacunku", "To niepotrzebne zdjęcie" - czytamy w komentarzach. "Ludzie uznający to zdjęcie za dziwne lub makabryczne - po raz pierwszy widzicie Depeche Mode? Nigdy nie znaliście ich czarnego humoru? Macie wiele do odkrycia" - bronią inni.



Instagram Post Rozwiń

Za produkcję 15. studyjnego albumu Depeszów odpowiadali pracujący z zespołem przy poprzedniej płycie "Spirit" (2017) James Ford (Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets ) i Włoszka Marta Salogni.

Pomysł na "Memento Mori" zaczął rodzić się na początku pandemii, co zaowocowało piosenkami inspirowanymi bezpośrednio tym okresem. Kolekcja składa się z 12 utworów obejmujących różnorodne nastroje: od złowrogiego początku - paranoi i obsesji - do ostatecznego rozwiązania - katharsis i radości - ze wszystkimi punktami pomiędzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarny humor Depeche Mode" INTERIA.PL

Depeche Mode w Polsce. Gdzie odbędą się koncerty?

W ramach promocji nowego materiału Depeche Mode dwukrotnie zagrają w Polsce, gdzie mają oddane i liczne grono fanów: 2 sierpnia w Warszawie (PGE Narodowy) i 4 sierpnia w Krakowie (Tauron Arena).

Depeche Mode i płyta "Memento Mori" (tracklista):

1. "My Cosmos Is Mine"

2. "Wagging Tongue"

3. "Ghosts Again"

4. "Don’t Say You Love Me"

5. "My Favourite Stranger"

6. "Soul With Me"

7. "Caroline’s Monkey"

8. "Before We Drown"

9. "People Are Good"

10. "Always You"

11. "Never Let Me Go"

12. "Speak To Me".