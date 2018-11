Demi Lovato wróciła na Instagrama po odwyku z ważnym komunikatem

Demi Lovato opublikowała pierwsze zdjęcie po opuszczeniu kliniki odwykowej. Na Instagramie zachęciła swoich fanów do wzięcia udziału w wyborach do Kongresu.

Demi Lovato opublikowała pierwsze zdjęcie na Instagramie po wyjściu na odwyk /AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA / East News

W lipcu tego roku Demi Lovato trafiła na dziesięć dni do szpitala po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych zawierających fentanyl.

Reklama

"Zawsze byłam transparentna o mojej podróży z uzależnieniem. Tego, czego się nauczyłam to, że ta choroba nie jest czymś, co znika lub łagodnieje z czasem. To coś, z czym muszę wciąż walczyć i jeszcze mi się to nie udało" - napisała Demi Lovato w pierwszym poście po przedawkowaniu.

Amerykańska wokalistka wkrótce potem rozpoczęła odwyk. Pod koniec października jej matka poinformowała, że Demi jest trzeźwa od 90 dni.



Wideo Demi Lovato jest trzeźwa od 90 dni. O stanie wokalistki opowiedziała jej mama (Cover Video/x-news)

Według doniesień zagranicznych mediów Demi Lovato zakończyła już swój trzymiesięczny program odwykowy. W sobotę (3 listopada) gwiazda miała udać się do jednej z restauracji na kolację z projektantem mody, Henrym Levy. Jak podaje serwis TMZ, gwiazda wyglądała na szczęśliwą i zdrową.

6 listopada Lovato wróciła na Instagrama po przerwie spowodowanej odwykiem. Pierwsze zdjęcie, jakie opublikowała dotyczyło głosowania w wyborach.



"Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być w domu na czas wyborów. Jeden głos może zrobić różnice, więc miej pewność, że twój głos jest słyszalny. A teraz wyjdź i zagłosuj!" - napisała na Instagramie. Jej zdjęcie polubiono już ponad 5,5 miliona razy.



Przypomnijmy, że 6 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory do Kongresu tzw. midterm elections. Amerykanie wybierali skład Izby Reprezentantów i jedną trzecią składu Senatu.

Do głosowania młodych wyborców zachęcali m.in. Taylor Swift, John Legend, Beyonce, Justin Timberlake, Camila Cabello i grupa Pearl Jam.