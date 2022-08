"29" to jedna z piosenek Demi Lovato, która znajdzie się na jej płycie "Holy Fvck". Jej fragment trafił na TikToka i wywołał mnóstwo dyskusji.

W tekście numeru piosenkarka opowiada o związku z dużo starszym mężczyzną. "Płatek wina, zbyt młody, by pić wino / Zaledwie pięć lat krwawienia. Uczeń i nauczyciel / Daleko od niewinności. Czym do cholery jest zgoda? / Liczby mówiły ci, abyś tego nie robił, ale to cię nie powstrzymało" - pada w utworze.

Fani szybko skojarzyli fakty i są przekonani, że wokalistka opowiada o swoim byłym partnerze. To aktor znany z "Różowych lat 70." Wilmer Valderrama.

Demi Lovato i Wilmer Valderrama - historia związku

Aktor i wokalistka spotykali się sześć lat (2010 - 2016). Demi Lovato w momencie, gdy poznał się z gwiazdorem miała 17 lat. On natomiast 29.



"Gdy się poznaliśmy miał 29 lat. Poznałam go w styczniu 2010 roku w jego domu" - opowiadała Lovato w dokumencie "Simply Complicated".



"Spotkałam go i gdy pierwszy raz na niego spojrzałam, miałam zrobione włosy i makijaż. Gdy wszedł i usiadł, pomyślałam 'kocham tego faceta i muszę go mieć'. Ale miałam tylko 17 lat więc on powiedział, żebym dała mu spokój. Potem zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi i był przy mnie przy wielu ciężkich sytuacjach. Zbliżyliśmy się do siebie i gdy byłam już starsza stwierdziliśmy, że możemy spróbować" - mówiła w poprzednich wywiadach.

Nagranie z fragmentem piosenki rozeszło się po sieci. "Kogo obchodzi to, że ona chciała rozpocząć związek. Jako dorosły nie powinien tego robić" - pisał jeden z fanów wokalistki.

Nowa płyta Demi Lovato ukaże się 18 sierpnia. Następnie wokalistka zaplanowała trasę po Stanach Zjednoczonych.