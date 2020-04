Demi Lovato i Sam Smith są już gotowi. Zobacz teledysk "I'm Ready"

Do sieci trafił już teledysk do wspólnego singla "I'm Ready" Sama Smitha i Demi Lovato. Utwór znajdzie się na nowej płycie Brytyjczyka, która ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Demi Lovato i Sam Smith nagrali duet /Kevin Mazur /Getty Images

Za reżyserię teledysku "I'm Ready" odpowiada Jora Frantzis (pracowała z m.in. Cardi B, Jennifer Lopez i Rosalią), a autorem choreografii jest Sean Bankhead (m.in. Britney Spears, Drake, Normani, Missy Elliot, Fifth Harmony).

Bankhead pracował wcześniej z Samem Smithem przy klipie "Dancing With the Stranger" (jego duet z Normani).

Singel "I'm Ready" ukazuje się po ogłoszeniu przesunięcia premiery albumu. Uznano bowiem, że premiera w tak trudnym czasie dla świata jest niestosowna. Pierwotnie trzecia płyta Brytyjczyka miała się ukazać w maju. Jej szczegóły mają się pojawić w ciągu najbliższych miesięcy.

"Jestem wychowany na jej piosenkach. Uwielbiam ją. Cieszę się, ze nasza współpraca wypaliła i liczę, że to nie ostatni raz " - mówi Smith o współpracy z Demi Lovato z rozmowie z ET Canada.



Clip Demi Lovato, Sam Smith I'm Ready

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Brytyjczyk wypuścił piosenki "To Die For", "How Do You Sleep?" oraz wspomniany duet z Normani "Dancing With a Stranger".



Dyskografię Sama Smitha zamyka płyta "The Thrill of It All" ( posłuchaj singla "Pray"! ) z 2017 roku. Demi Lovato ostatni album "Tell Me You Love Me" ( posłuchaj tytułowej piosenki! ) wypuściła również w 2017 roku.

