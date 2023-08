"Defto" na rockowo? Free Air z nową wersją utworu Jamala

"Defto" to utwór pochodzący z płyty "Miłość" Jamala. "Kiedy Gienia zrobił beat, Miodu napisał tekst i zaczęło się nagrywanie, nikt z nas nie przypuszczał, że to wszystko potoczy się w taki sposób. Nikt nie przypuszczał, że będzie klip, że zdjęcia będą kręcone m.in. w Bangkoku, że zrobi to Krzysztof Skonieczny i ekipa głębokiOFF, że zagra Agnieszka Żulewska, Janusz Chabior i inni, że klip wyjdzie i na chwilę zniknie, że ludzie zaczną szukać piosenki i obrazka wszędzie gdzie jest to tylko możliwe" - wspominają muzycy grupy Jamal.

Reklama

"Jak zobaczyliśmy pierwszy montaż - zaniemówiliśmy! Oglądaliśmy setki razy i dzwoniliśmy do siebie, krzycząc do słuchawek, że jest szaleństwo, że właśnie o to chodziło!" - wspominali. Teledysk był po premierze najchętniej oglądanym klipem w Polsce.

Teraz grupa Free Air postanowiła przerobić popularny utwór na wersję rockową. "'Defto' to spontan i beztroska. To łezka, która kręci się w oku, kiedy znów śmigasz na desce jak w licealnych czasach. To podjarka i stan, w którym czujesz się jak na teledysku w MTV. To ludzie i klimat, który już miał się nie powtórzyć, a jednak zrobiliśmy to! Kultowy utwór Jamala powraca w rockowej odsłonie - pełen gitarowych dźwięków i perkusji, której rytm bije tak energicznie jak nasze serca!" - mówią muzycy.

Clip free air defto (Jamal cover)

Free Air - kim są?

Zespół istnieje od 2010 roku, założony w Cieszynie przez Kamila Chałupkę i Mateusza Krupę. W 2013 r. we wrocławskim studio C5 zespół nagrał debiutancki album "Miasto S.S". Podczas koncertów promocyjnych nagrany został teledysk do singla "Naturalna Więź". Po tych wydarzeniach nastąpiła przerwa. "Każdy z nas zanurzył się we własnym życiu" - mówili członkowie zespołu, a muzyka była miejscem spotkań, relacji, powrotu do korzeni i tworzenia. W 2017 r. światło dzienne ujrzał singel "The Gate".

W 2021 r. wydali drugi studyjny album "the octaves ofmine", zarejestrowany w poznańskim studio Perlazza. Płytę zapowiadał singel "2-0-1-4". Premiera płyty miała miejsce 3 lipca 2021 r. podczas Festiwalu Local Secret w Cieszynie. Drugi koncert promocyjny odbył się na Slot Art Festiwalu w Lubiążu. W kwietniu 2022 r. zespół zajął pierwsze miejsce w Przeglądzie Zespołów "Żubrowisko" w Pszczynie. W drugiej połowie roku ukazał się teledysku do utworu "family". Promocję albumu zamknął teledysk do utworu "euphoria".