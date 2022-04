Decapitated: Zobacz teledysk "Hello Death" z wokalistką Jinjer

"Hello Death" to drugi singel z nadchodzącej nowej płyty "Cancer Culture" grupy Decapitated.



Pierwszy od pięciu lat album uznanej groove / deathmetalowej formacji rodem z Krosna, będzie mieć swą premierę 27 maja w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records, a w Polsce nakładem Mystic Production. Wśród szykowanych wersji znajdziemy m.in. CD w digipacku, kilka edycji winylowych oraz kasetę. Następca albumu "Anticult" z 2017 roku będzie też dostępny za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Decapitated.

Po tytułowym utworze poznaliśmy singel "Hello Death" z gościnnym udziałem Tatiany Shmayluk, wokalistki ukraińskiej grupy Jinjer.

Za teledysk odpowiada uznana polska Grupa 13 i Dariusz Szermanowicz.

Przy płycie "Cancer Culture" zespół wsparli m.in. Jarek Szubrycht (teksty), Tomasz Zed Zalewski (inżynieria dźwięku), David Castillo (miks), Ten Jensen (mastering) i Fabio Timpanaro (okładka). W utworze "Iconoclast" gościnnie pojawił się Robb Flynn, lider Machine Head. Od 2019 r. gitarzystą tej formacji jest Wacław "Vogg" Kiełtyka, lider Decapitated.

Clip Decapitated Hello Death - ft. Tatiana Shmayluk of JINJER

Sprawdź tekst utworu "Hello Death" w serwisie Tekściory.pl!

U jego boku obecnie występują wokalista Rafał "Rasta" Piotrowski, perkusista James Stewart i basista Paweł Pasek.



Oto lista kompozycji albumu "Cancer Culture":

1. "From The Nothingness With Love"

2. "Cancer Culture"

3. "Just A Cigarette"

4. "No Cure"

5. "Hello Death"

6. "Iconoclast"

7. "Suicidal Space Programme"

8. "Locked"

9. "Hours As Battlegrounds"

10. "Last Supper".