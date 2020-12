Debiut Szarego Wilka. Kiedy premiera albumu "Wrath"?

Blackmetalowcy z grupy Szary Wilk przygotowali pierwszą płytę.

Zespół Szary Wilk przygotował debiutancki album /materiały prasowe

"Wrath", debiutancki album zespołu z Ostrołęki, trafi na rynek 19 lutego 2021 roku nakładem polskiej wytwórni Putrid Cult.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie oraz w edycji winylowej.

Okładkę pierwszego albumu Szarego Wilka zaprojektował Robert A. von Ritter.

"Mortal", "Behind The Curtain Of Death", "Mortuos Voco", “Wilczy taniec" i "Wrath" - to kompozycje, które usłyszymy na debiutanckiej płycie formacji z Mazowsza.

Z premierowym utworem "Mortuos Voco" Szarego Wilka możecie się zapoznać poniżej: