Deathwhite: Nowa płyta "Grey Everlasting" i proroczy singel w kontekście wojny na Ukrainie

Kompozycja "Earthtomb" znajdzie się na "Grey Everlasting", trzecim longplayu grupy z Pittsburgha w Pensylwanii, którego premierę w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist zaplanowano na 10 czerwca. Następca cieszącego się uznaniem krytyków albumu "Grave Image" z 2020 roku dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w edycji cyfrowej.

“Grey Everlasting", podobnie jak poprzednia płyta Deathwhite, powstała w studiu Cerebral Audio Productions w Pittsburghu pod okiem producenta Shane'a Mayera. Wokale - po raz kolejny - nagrano w należącym do Erika Rutana (Hate Eternal, Cannibal Corpse, eks-Morbid Angel) studiu Mana na Florydzie, nad czym czuwał Art Paiz. Mastering znów wykonał szwedzki fachowiec Dan Swanö. Okładkę zaprojektował francuski artysta Jérôme Comentale, który od lat współpracuje z Deathwhite.

Reklama

Do singla "Earthtomb" powstał - nakręcono w Hiszpanii i Portugalii - boleśnie chwytający za serce teledysk w reżyserii Guilherme Henriquesa.

"Utwór ten oraz wideoklip są, niestety, dość aktualnym i bezpośrednim odzwierciedleniem czasów, w których przyszło nam żyć, gdzie niekontrolowana władza, podstęp, manipulacja i oczywiste kłamstwa sieją spustoszenie i waśnie, z jakimi musi mierzyć się ludzkość. To, co dzieje się teraz w Ukrainie, sprawiło, że utwór ten stał się jeszcze bardziej proroczy. Sercem jesteśmy z tymi, których dotknęła ta potworna tragedia" - powiedzieli muzycy enigmatycznego Deathwhite.

Teledysk "Earthtomb" Deathwhite możecie zobaczyć poniżej:

Clip Deathwhite Earthtomb

Oto lista utworów albumu "Grey Everlasting":

1. "Nihil"

2. "Earthtomb"

3. "No Thought Or Memory"

4. "Quietly, Suddenly"

5. "Grey Everlasting"

6. "White Sleep"

7. "Immemorial"

8. "Formless"

9. "So We Forget"

10. "Blood And Ruin"

11. "Asunder".