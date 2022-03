24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Szybko zareagowała grupa De Press, która wypuściła utwór "Ukraina nie dla Putina". W nagraniu lider Andrzej Dziubek wykorzystał materiały wideo z toczącej się wojny.



Polsko-norweska formacja w swojej twórczości łączy punk rock z melodiami spod Tatr (Andrzej Dziubek to góral z Jabłonki, który jako nastolatek nielegalnie uciekł przez Czechosłowację do Austrii, by później wyjechać do Norwegii). Poza macierzystą formacją lider nagrywał też z grupą Holy Toy i solo.

Po zmianach polski skład De Press tworzyli ostatnio Andrzej Dziubek (wokal), Dariusz Budkiewicz (bas), Seweryn Piętka (perkusja) i Sebastian Kret (gitara). Z kolei w Norwegii grupa funkcjonuje w składzie: Andrej Nebb (to tamtejszy przydomek Dziubka), Helge Hovland (gitara), Atle Rakvåg (bas) i Jonas Kjærnsrød (perkusja).

