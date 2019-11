De Mono Andrzeja Krzywego: Nowa płyta "Reset"

W piątek (15 listopada) do sklepów trafi najnowsza płyta grupy De Mono - "Reset".

Andrzej Krzywy zapowiada nowy album grupy De Mono AKPA

"Nowe brzmienia, nowe aranżacje, nowi producenci muzyczni, nowy wydawca, nowy management, nowy album i wciąż młody duchem zespół" - czytamy w informacji o płycie "Reset".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Krzywy: gitara, śpiew i... kobiety RMF/INTERIA

"Praca nad tym albumem trwała ponad 2 lata, ale opłaciło się. Chcieliśmy, aby płyta nie była naiwna i banalna, żeby wzruszała i bawiła, żeby pozostała na dłużej w sercach słuchaczy" - mówi o nowym wydawnictwie Andrzej Krzywy.



Wokaliście towarzyszy basista Piotr Kubiaczyk oraz muzycy mający krótszy staż: Paweł Pełczyński (saksofony, instrumenty perkusyjne), Paweł Dampc (instrumenty klawiszowe), Tomasz Banaś (gitary), Zdzisław Zioło (gitary) i Marcin Korbacz (perkusja).

"Reset" promuje singel "Prosto w serce", który od połowy lipca zanotował ponad 2,4 mln odsłon.

Clip De Mono Prosto w serce

Bonusowym utworem na płycie jest "Mija mnie czas" z 2015 r.

Oto szczegóły płyty "Reset":



1. "Prosto w serce"

2. "Gra się do końca"

3. "Feniks"

4. "No bo jak"

5. "Głupi sen"

6. "Płacz serce, płacz"

7. "Otchłań snu"

8. "W taką noc"

9. "Napisz"

10. "W taki sposób"

11. "Daleko do nieba"

12. "Mija mnie czas" (BONUS TRACK).