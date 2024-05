Już w najbliższą sobotę, 1 czerwca 2024 r., rusza stadionowa trasa Dawida Podsiadło. Artysta z łatwością i w błyskawicznym tempie sprzedał ogromne ilości biletów na nadchodzące koncerty. Miejsca, w których zagra to jedne z największych aren w Polsce. Wokalista rozpocznie trasę w Gdańsku, na Polsat Plus Arenie. Następnie uda się do Wrocławia, gdzie wystąpi na Tarczyński Arenie. Kolejnym przystankiem na trasie będzie Poznań i Enea Stadion, a finałowe koncerty odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Dawid Podsiadło kolejny raz udowodnił, że potrafi dokonać niemalże niemożliwego. Artysta prawie wyprzedał siedem stadionowych koncertów w całej Polsce. Na każde z wydarzeń zostały ostatnie sztuki biletów, co jest ogromnym sukcesem dla wokalisty. Postanowił więc odwdzięczyć się fanom i zaprosić ich na lody.

Dawid Podsiadło zapowiedział spotkania z fanami

Artysta zapowiedział, za pośrednictwem swojego kanału nadawczego na Instagramie, że w ramach nadchodzących koncertów będzie można się z nim również spotkać. Oprócz obejrzenia wyjątkowego show, fani będą mieli możliwość rozmowy z Dawidem Podsiadło i zjedzenia z nim lodów. Przed przyjazdem do każdego z miast, wokalista ma zamiar podać dokładną lokalizację spotkania. W Gdańsku zaprosił słuchaczy na dziedziniec Forum Gdańsk. Pojawi się tam o godzinie 12:00 w piątek, sobotę i niedzielę.

"Cześć kochani! Halo, nadaję. My jesteśmy na próbach, zaraz się widzimy w Gdańsku. 100 tys. ludzi w ciągu dwóch dni - niesamowite sytuacje. Pomyśleliśmy, co można dla was zrobić jeszcze, żeby ta wdzięczność poszła dalej, do was. Zapraszamy was - tym razem dziedziniec Forum Gdańsk - na lody. Potem oczywiście we Wrocławiu w innym miejscu to będzie i też powiem gdzie. Tam będą lody, tam będą różne rzeczy. Zapraszamy" - powiedział Dawid Podsiadło w filmiku, opublikowanym na Instagramie.

Dawid Podsiadło udziela się charytatywnie

Dawid Podsiadło, oprócz tego, że chce pokazać swoim fanom wdzięczność, lubi też udzielać się charytatywnie. Powstały więc licytacje, na których można wygrać kameralne spotkanie z artystą, tuż przed jego wyjściem na stadionowe sceny. Dochód z aukcji przekazany zostanie programowi "Pajacyk" Polskiej Akcji Humanitarnej, który wspiera zdrowie psychiczne dzieci w potrzebie i ich prawidłowy rozwój.