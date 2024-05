Niedawno na platformie YouTube ukazał się program z udziałem Macieja Maleńczuka. Artysta wystąpił w talk-show Marcina Mellera, o nazwie "Mellina". Został zaproszony do rozmowy ze względu na premierę swojego nowego albumu. Maleńczuk bowiem 26 kwietnia 2024 r. oddał w ręce fanów krążek "Spider". Zawiera on 17 piosenek grupy Homo Twist, które zostały uznane za najważniejsze w repertuarze zespołu.

Reklama

Maciej Maleńczuk znany jest ze swojego ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Już nie raz zdarzało się, że wypowiadał się na temat młodszych koleżanek i kolegów z branży. Tym razem postanowił wyznać, co myśli o polskich gwiazdach, wyprzedających trasy koncertowe po stadionach. Dosadnie skrytykował Dawida Podsiadło i powiedział, co myśli o sanah.

Maciej Maleńczuk uważa, że Dawid Podsiadło nastawiony jest na zysk

Przy okazji rozmowy z Marcinem Mellerem, Maleńczuk stwierdził, że nie jest zachwycony faktem, iż Dawid Podsiadło wyprzedaje koncerty stadionowe. Uważa on bowiem, że twórczość młodego artysty nastawiona jest jedynie na zyski materialne, a nie na szeroko pojęty artyzm. Lider grupy Homo Twist przyznał jednak, że Dawid Podsiadło ma talent.

"Nie podoba mi się, że Podsiadło zapełnia stadiony, z kolei sanah może je zapełniać. Podsiadło mi się nie podoba. Uważam, że jest merkantylny do szpiku kości. Jako młody człowiek mógłby chociaż otrzeć się o coś k**** ambitniejszego. Generalnie jest to zdolny chłopak. Tam się wszystko zgadza. Ale nie jest wart tego, żeby zapełniać stadiony" - ocenił Maciej Maleńczuk.

"Post" był fajnym kawałkiem według Maleńczuka

Wokalista wyznał również, że kojarzy niektóre z kawałków Dawida Podsiadły. Usłyszał kiedyś jeden z nich w radiu i naprawdę mu się spodobał. "Prawdę mówiąc, kiedyś usłyszałem jakiś fajny kawałek w radiu. Myślę sobie: 'K****, żeby to nie był tylko Podsiadło'. I okazało się, że był to jednak Podsiadło. To był utwór pod tytułem 'Post'. Ale ten utwór zdjęli z anteny, bo się okazało, że wzbudził jakieś złe reakcje" - przyznał Maleńczuk.

Maciej Maleńczuk dodał, że kolejna piosenka Podsiadły, którą usłyszał, nie wzbudziła już jego sympatii. "Zamiast niego przyszła jakaś piosenka 'Być tam gdzie ty' (chodzi o piosenkę 'To co masz Ty!'), kolejna taka bzdurka. Natomiast 'Post' mi się spodobał. Jak widać: chłopak potrafi zrobić coś fajnego, ale ktoś go zmusza do tego, żeby był merkantylny" - stwierdził lider zespołu Homo Twist.

Maciej Maleńczuk już wcześniej krytykował twórczość Dawida Podsiadły

Nie był to pierwszy raz, gdy Maciej Maleńczuk skrytykował twórczość autora "Lat Dwudziestych". Swego czasu, w programie Kuby Wojewódzkiego, piosenkarz stwierdził, że Dawid Podsiadło "nie jest tego wart". Wyznał wówczas, że nie rozumie jego fenomenu.

Co Maciej Maleńczuk myśli o sanah?

Mimo tego, że Maleńczuk nie jest przekonany do twórczości Dawida Podsiadły, to nie odmawia mu talentu. Skrytykował jego działania marketingowe i artystyczne, za to przychylniej wypowiedział się na temat sanah. Opisał nawet swoje specyficzne wyobrażenie na jej temat.

"Nic tylko założyć jej wianuszek i sukienkę. Niech tak biega po łąkach i śpiewa poezję. Ma głos takiej starszej pani. Jakby miała 80 lat. Ale to nie jest pierwszy taki głos w historii polskiej piosenki. Natalia Przybysz też ma taki głos" - powiedział o sanah Maciej Maleńczuk.