25 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło zakończy swoją trasę stadionową, którą przerwała pandemia koronawirusa. Na tym koncercie spodziewanych jest 60 tys. fanów.



To podczas ostatnich występów wokalista wykonywał na żywo nowy utwór "Post". Teraz singel oficjalnie trafił do serwisów streamingowych.

Wideo POST

Sprawdź tekst piosenki "Post" w serwisie Tekściory.pl!

"No ale jak singel, to chyba jakaś płyta, tak? Oczywiście że tak. Jesienią. Cała płyta. Mówiłem, że dzisiaj konkrety hardkory. A to nie koniec... No jak płyta to chyba jakaś trasa, czy źle mówię? Wiadomo, że dobrze i jesienią będzie też trasa. Od nazwy pierwszego singla nazywa się 'POSTprodukcja'. Zagramy tam premierowo cały nowy album. Uf. Mówiłem że dużo. Ostrzegałem" - napisał Dawid w mediach społecznościowych.

Reklama

Za nowy utwór odpowiadają Dawid Podsiadło i Kuba Galiński (muzyka, produkcja)



"Postprodukcja Tour". Gdzie wystąpi Dawid Podsiadło?

Koncerty w ramach trasy "Postprodukcja" prezentują się następująco:



30.10 - Szczecin, Netto Arena

5.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

7.11 - Wrocław, Hala Stulecia

10.11 - Kraków, Tauron Arena

12.11 - Katowice, MCK

24.11 - Łódź, Atlas Arena

30.11 - Poznań, MTP

6, 7.12 - Warszawa, COS Torwar.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Podsiadło o uczestniczeniu w koncertach innych artystów Interia.tv

Dawid Podsiadło na Open'erze w Gdyni

To jednak nie koniec emocji. Dawid Podsiadło pojawi się też na Open'er Festivalu. Wokalista wystąpi na lotnisku Kosakowo 2 lipca, gdzie zagra swoje największe przeboje w zaskakujących akustycznych aranżacjach, znanych z płyty "Leśna Muzyka (live, czyli na żywo)".



Poprzednia studyjna płyta Dawida Podsiadły - "Małomiasteczkowy" - ukazała się 19 października 2018 roku. Promowały ją takie utwory jak: "Małomiasteczkowy", "Nie ma fal", "Trofea" i "Najnowszy klip".