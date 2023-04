"Utwór 'Café de Paris' jest dla Dawida Kwiatkowskiego szczególny, bo związany z krajem, miastem tak bliskim jego sercu. Osadzony w tkance miasta, niezwykle klimatyczny klip, jest opowieścią o tym, jak mogłoby wyglądać życie artysty właśnie tam - w Paryżu, pokazując jednocześnie jego najbardziej urokliwe zakamarki.

Dawid dzieli miłość do tego miasta razem z bratem mieszkającym tam na stałe, stąd pomysł na realizację teledysku właśnie tam" - czytamy w zapowiedzi utworu.

Artysta tak opowiada o singlu: "Czasami w mojej głowie przebija się myśl: a co by było, gdybym uciekł? Gdyby spełnić marzenia nastoletniego Dawida o życiu w Paryżu właśnie teraz? Czy ktoś by tęsknił, tak cholernie szczerze? Paryż. Tyś moim drugim, ukochanym domem. Tak bardzo się cieszę, że w końcu o Tobie śpiewam."

Clip Dawid Kwiatkowski Café de Paris

Dawid Kwiatkowski powraca z nową płytą

"Café de Paris", to pierwszy singel zapowiadający nowy materiał od Dawida Kwiatkowskiego. Już poprzednim albumem pełnym radiowych hitów i przebojów Dawid udowodnił, że jest rozpoczął nową, bardziej dojrzałą erę w swojej twórczości.

Wydany w 2021 roku album "Dawid Kwiatkowski" trafił na szczyt listy najchętniej kupowanych albumów w Polsce oraz uzyskał status Złotej Płyty. Single z tego krążka - "Bez Ciebie", "Proste", "Idziesz ze mną" stały się platynowe, a z utworem "Bez Ciebie" artysta zdobył Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie.