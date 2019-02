Dawid Kwiatkowski: Kochaj mnie! [TELEDYSK, NOWA PŁYTA]

Ponad 425 tys. wyświetleń ma już nowy teledysk Dawida Kwiatkowskiego. Juror "The Voice Kids" utworem "Kochaj mnie" zapowiada nową płytę, która ma się pojawić jeszcze w 2019 r.

Dawid Kwiatkowski w finale "The Voice Kids" AKPA

Singel zatytułowany "Kochaj mnie" to wspólne muzyczne dzieło Dawida Kwiatkowskiego, Marka Siemieraszko i Artura Janiszewskiego, zaś tekst do piosenki napisał sam Dawid.

Clip Dawid Kwiatkowski KOCHAJ MNIE

Kwiatkowski ma na koncie cztery studyjne albumy oraz album akustyczny. Jego debiutancka płyta "9893" dotarła do 1 miejsca listy najchętniej kupowanych albumów w Polsce i otrzymał status złotej płyty.

Kwiatkowski, jako nastolatek występował w zespole Two of Us. Latem 2012 roku wziął udział w przesłuchaniach do czwartej edycji programu "Must Be the Music. Tylko muzyka", jednak nie przeszedł do etapu półfinałów.

Rok później wydał debiutancki singiel "Biegnijmy".

Clip Dawid Kwiatkowski Biegnijmy

W 2013 r. wokalista został właścicielem marki odzieżowej.

W marcu 2014 brał udział w pierwszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Jego partnerką była Janja Lesar, z którą zajął ostatecznie trzecie miejsce, odpadając w odcinku półfinałowym. Obecnie 23-latek jest trenerem w programie TVP2 "The Voice Kids".

W 2018 roku po raz czwarty z rzędu odebrał statuetkę Nickelodeon "Ulubiona polska gwiazda" na gali w Los Angeles.

Kwiatkowski jest też laureatem Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy.