"I'm Good (Blue)" łączy głęboki głos Bebe z taneczną energią. David Guetta przerobił słynną linię melodyczną z piosenki "Blue (Da Ba Dee)" grupy Eiffel 65.



Piosenka stała się hitem TikToka, gdzie zainspirowała ponad 130 tysięcy filmików, które miały razem ponad 500 milionów odsłon. Na Youtube numer też wywołał falę entuzjastycznych reakcji. Utwór dotarł na pierwsze miejsce Global iTunes Chart (piosenka jest też numerem jeden na polskim iTunes) oraz na drugie miejsce Billboard Global 200.



Do sieci w końcu trafił teledysk do singla, który wyreżyserował KC Locke. Teledysk kręcony był m.in. podczas jednego z koncertów francuskiego DJ-a na Ibizie.



Clip David Guetta, Bebe Rexha I'm Good (Blue)

Dla Guetty to kontynuacja bardzo dobrego okresu w jego karierze, kiedy to światło dzienne ujrzała chociażby nowoczesna przeróbka "Satisfaction" z Bennym Benassim czy parkietowy szlagier "Family Affair (Dance For Me)", który osiągnął ponad 10 milionów streamów od momentu wydania. Guetta niezmiennie dominuje na klubowej scenie, czego dowodem ostatnie przeboje "Don't You Worry" z Black Eyed Peas i Shakirą oraz podbijający światowe zestawienia "Crazy What Love Can Do", który ma już ponad 150 milionów odtworzeń, złoty status i obecnie 5. miejsce na liście singli w Wielkiej Brytanii.

David Guetta jest jedynym DJ-em, który w tym roku doczekał się dwóch rezydencji na Ibizie - legendarnej "F*** Me I'm Famous" oraz "Future Rave" z Mortenem.

Wydając jeden niesamowity utwór za drugim, nie bez powodu David Guetta jest powszechnie uważany za największego twórcę muzyki tanecznej.

Bebe Rexha w drodze na imprezę promujacą jej nowy album 1 / 5 Bebe Rexha w drodze na imprezę Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid USA udostępnij

Kim jest Bebe Rexha?

Bebe Rexha karierę rozpoczęła jako autorka tekstów. Pisała dla największych gwiazd muzyki, m.in. Rihanny i Eminema, Seleny Gomez, Nikki Williams oraz Tinashe. Sukcesy na tym polu pozwoliły jej na start w roli wokalistki.



Rexha zdobyła rozgłos za sprawą debiutanckiej płyty "Expectations" z 2018 roku. Z albumu pochodzi przebój "I'm a Mess" i mający diamentowy status megahit "Meant to Be" z udziałem Florida Georgia Line. Piosenka pozostawała na szczycie Billboard Hot Country Songs przez rekordowe 50 kolejnych tygodni, co jest najlepszym wynikiem wśród kobiet-artystek.



Na tym jednak nie koniec sukcesów wokalistki. Bebe otrzymała dwie nominacje do Grammy, zgromadziła 4 miliardy odsłon na YouTube oraz 12 miliardów streamów. Jej druga, wydana w maju 2021 roku płyta "Better Mistakes" zawierała hit "Sacrifice".

Z Guettą Rexha pracowała już wcześniej przy utworach: "Say My Name" oraz "Hey Mama".