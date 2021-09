David Bowie: Kiedy premiera "zaginionego" albumu "Toy"?

Płyta "Toy" Davida Bowie już parę razy miała pojawić się oficjalnie. Na wydawnictwo składał się zbiór przeróbek dawnych utworów muzyka i pierwotnie miał być następcą albumu "hours..." z 1999 roku, ale problemy związane z prawami autorskimi skutecznie zatrzymały jego premierę.

W 2011 roku album wyciekł nieoficjalnie do sieci, a teraz ogłoszono, że będzie częścią nowego boxu "Brilliant Adventures (1992 -2001)", który obejmie niemal dwadzieścia lat twórczości Bowiego. "Toy" będzie jednym z bonusów do obszernego, składającego się z 18 płyt winylowych wydawnictwa. Dodatkowo pojawi się w sprzedaży jako sześciopłytowa EP-ka.

Reklama

Można już posłuchać zapowiedzi wydawnictwa, utworu "You've Got A Habit Of Leaving", który twórca przeboju "Starman" nagrał w 1965 roku i wydał jako singel pod pseudonimem Davy Jones, ze swoim ówczesnym zespołem The Lower Third.

Wideo David Bowie - You've Got A Habit Of Leaving (Radio Edit)

Wiadomość dopełnia doniesienia o reedycji katalogu późniejszych płyt artysty, który w ostatnich latach był niemal niedostępny. Niedawno spadkobiercy Bowiego informowali, że zawarli porozumienie z Warner Music Group, które pozwala wytwórni na dostęp do całego katalogu Bowiego.

Wcześniej należał on do Parlophone, a Warner posiadał jedynie prawa do utworów z lat 1968-1999. Teraz ostatnie lata twórczości (2000-2016) również będą mogły być wydawane przez Warnera. Nastąpi to już od 2023 roku. Nowy box, który pokrywa lata 1992-2001 w twórczości muzyka, pojawi się 26 listopada. Wtedy też należy się spodziewać premiery "Toy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muniek o fascynacji Davidem Bowie i Bobem Dylanem TV Interia

Max Lousada, prezes Recorded Music w Warner Music Group, powiedział w oświadczeniu: "To niesamowity zaszczyt, że zostaliśmy wybrani na strażników twórczości jednego z najważniejszych i najbardziej dynamicznych ciał twórczych we współczesnej kulturze. Wpływ, jaki wywarła wielokrotne i niekończące się eksperymenty Bowiego, wciąż rozbrzmiewa na całym świecie - poprzez gatunki, które przekształcił, ponadczasowe piosenki i dźwięki, które wymyślił, oraz niezmierzony wpływ, jaki wywarł na muzykę, sztukę i modę".

"Jesteśmy podekscytowani, że nasze rozszerzone partnerstwo ze spuścizną Bowiego pomoże nam dostarczyć innowacyjne, obejmujące całą karierę projekty i przyciągnąć nowe pokolenia do jego niezwykłego muzycznego uniwersum" - dodał Lousada.

Bowie zmarł po półtorarocznej walce z rakiem w 2016 roku, w wieku 69 lat, dwa dni po wydaniu swojego ostatniego albumu, "Blackstar".