Za pośrednictwem mediów społecznościowych Jane's Addiction, Dave Navarro poinformował o swojej przedłużającej się niedyspozycji z powodu przypadłości, którą nazywa "długim covidem"

Zespół w oryginalnym w październiku miał wyruszyć w trasę koncertową razem ze Smashing Pumpkins. Już wiemy, że gitarzysta nie dołączy do zespołu.

Dave Navarro nie zagra podczas trasy koncertowej Jane's Addiction. "Jestem załamany"

"Przykro mi oznajmić, że nie pojawię się na trasie z powodu długiego Covida, z którym mam do czynienia od grudnia" - pisze gitarzysta.

"Jestem załamany, bo do składu wrócił nasz oryginalny basista Eric Avery. Chcieliśmy wrócić dla Was w oryginalnym składzie, ale musi to poczekać do mojego całkowitego wyzdrowienia. Kiedy zespół pojedzie w trasę, ja będę pracować nad nowym materiałem Jane's w studio w Los Angeles" - podkreślił.

Jego zastępcą będzie Troy Van Leeuwen znany z Quees of the Stone Age czy A Perfect Circle.

"To świetny gość i to zaszczyt, że pomaga nam przy tej trasie. Jestem pewny, że chłopaki dadzą z siebie wszystko, by zagrać dla Was znakomite koncerty. Idźcie na nie. Może sam przejdę się na jeden, żeby pierwszy raz w życiu zobaczyć swój własny zespół na scenie" - pisze.

