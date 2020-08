Darzamat po nagraniach

Katowicki Darzamat zarejestrował nową płytę.

Darzamat szykuje nowy album

“A Philosopher At The End Of The Universe", tak bowiem brzmi jej tytuł, ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Przedprodukcją szóstego albumu symfo / gothicmetalowego zespołu ze Śląska zajął się Maurycy "Mauser" Stefanowicz, niegdysiejszy członek Vadera, Christ Agony i Dies Irae, a obecnie gitarzysta Black Altar.

Producentem "A Philosopher At The End Of The Universe" (odpowiedzialnym również za miks) jest Jarosław Baran.

Premierę singla do utworu tytułowego z nowego longplaya Darazamat zaplanowano na 4 września. Ze zwiastunem singla / wideoklipu “A Philosopher At The End Of The Universe" możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu “A Philosopher At The End Of The Universe":

1. "Reminiscence"

2. "A Philosopher At The End Of The Universe"

3. "Running In The Dark"

4. "Thoughts To Weigh On Farewell Day"

5. "The Tearful Game"

6. "The Sleeping Prophet"

7. "Clouds, Clouds, Darkening All"

8. "The Great Blaze"

9. "The Kaleidoscope Of Retreat".