Dark Sarah: Nowy album w nowej wytwórni

Formacja Dark Sarah z Finlandii podpisała nowy kontrakt i szykuje się do premiery czwartej płyty.

Dark Sarah przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Zespół z Helsinek, którego twórczość znajduje się na przecięciu symfonicznego metalu, muzyki filmowej i elementów teatralnych, zawarł umowę z austriacką Napalm Records.

Pierwszym owocem współpracy obu stron będzie album "Grim", którego premierę zaplanowano na 17 lipca.

"'Grim' to, podobnie jak jego poprzednicy, album konceptualny, rozpoczynający jednak nową fabułę z motywem przewodnim w stylistyce współczesnej literatury grozy i fantastyki. Co do muzyki, 'Grim' wprowadza bardziej nowoczesne brzmienia i jest przedsmakiem tego, co przyniesie przyszłość" - powiedziała Heidi Parviainen, liderka Dark Sarah i była wokalistka Amberian Dawn.

Na "Grim" usłyszymy gościnne dwóch fińskich wokalistów: Jasse Jatala (w utworze "Mörk") i JP Leppäluoto ("The Wolf And The Maiden").

Zobacz teledysk "Golden Moth" Dark Sarah z 2018 roku:

Clip Dark Sarah Golden Moth

Oto program longplaya "Grim":

1. "My Name Is Luna"

2. "The Chosen One"

3. "Illuminate"

4. "Melancholia"

5. "Iceheart"

6. "La Folie Verte"

7. "The Wolf And The Maiden"

8. "The Hex"

9. "All Ears!"

10. "The Devil's Peak"

11. "Mörk"

12. "The Dark Throne".