Drugi longplay Dark Oath nagrano w Titanforged Productions. Miks i mastering następcy debiutu "When Fire Engulfs The Earth" z 2016 roku wykonano w Demigod Recordings. Autorami okładki "Ages Of Man" są Fin Damjan Gjorgievski i Joël Martins, gitarzysta prowadzący i założyciel Dark Oath.



Dodajmy, że portugalski kwintet, w którym przy mikrofonie stoi Sara Leitão, specjalizuje się w melodyjnym, panoramicznie brzmiącym death metalu z pierwiastkami symfonicznymi. Obok twórczości Dark Oath nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza miłośnicy fińskich grup w rodzaju Wintersun, Ensiferum czy Insomnium.



Nowy materiał Portugalczyków ujrzy światło dzienne 18 stycznia 2024 roku sumptem zespołu.



Z innych wieści z obozu Dark Oath dowiadujemy się, że w listopadzie nowym perkusistą grupy został Léo Luyckx, belgijski bębniarz znany m.in. z lizbońskiego Analepsy.

1 grudnia Dark Oath wypuścili nowy singel "Gold I (Dawn Of Time)". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DARK OATH - Gold I (Dawn of Time) OFFICIAL MUSIC VIDEO

Dark Oath - szczegóły albumu "Ages Of Man" (tracklista):

1. "Gold I (Dawn Of Time)"

2. "Gold II (Fall Of Time)"

3. "Silver I (A New King)"

4. "Silver II (Life Of Sorrow And Pain)"

5. "Bronze I (Stolen Flame)"

6. "Bronze II (Raging Waters)"

7. "Heroic I (Sons Of Gods And Mortal Men)"

8. "Heroic II (Elysian Fields)"

9. "Iron (Through The Veil Of Night)".