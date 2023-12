Daria Zawiałow wydala w październiku nową płytę pt. "Dziewczyna Pop". Przy albumie wokalistka współpracowała z Bartoszem Dziedzicem - producentem znanym m.in. z pracy przy albumach "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły.

Reklama

Początki kariery wokalistki nie wyglądały wcale kolorowo. Gwiazda zaczynała od grania na weselach. "Myślę, że to była przeogromna lekcja pokory. Może dzięki temu dzisiaj jestem po prostu zwykłą dziewczyną. Nie wydaje mi się, żebym odlatywała" - zdradziła niedawno w podcaście Piotra Witwickiego.

Clip Daria Zawiałow SUPRO (feat. Taco Hemingway)

"Moja droga była bardzo długa i z perspektywy czasu bardzo to doceniam, bardzo się cieszę, że była taka długa. Na poważnie zaczęłam śpiewać, mając 15 lat. Płytę debiutancką wydałam, mając 25 lat" - mówiła. "10 lat to, umówmy się, nie jest wcale tak mało. To jest długa droga. W tym momencie wyszła moja czwarta płyta i można powiedzieć chyba, że jestem płodnym artystą" - dodała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow zaczynała na weselach. "Moja droga była bardzo długa" INTERIA.PL

Wspomniała też, że ostatnie wesela grała jeszcze po premierze "Malinowego Chruśniaka". "Pojechałam na swoje drugie debiuty opolskie, zagraliśmy ‘Malinowy Chruśniak’, to już było parę miesięcy po premierze tego utworu. Wygraliśmy te debiuty, wygraliśmy Karolinkę i na drugi dzień musiałam jechać zagrać wesele" - opowiadała. "Jak już w środku nocy na weselu krzyczeli ‘Malinowy’, to miałam: ‘Okej, to jest chyba ten moment, kiedy powinnam zająć się swoją muzyką, gdziekolwiek mnie to zaprowadzi" - podsumowała.

Daria Zawiałow w "X Factor". Czesław Mozil był na nie

Daria Zawiałow po raz pierwszy spróbowała swoich sił w muzycznych programach w 2013 r. Podczas castingu wykonała utwór "Girl on Fire" z repertuaru Alicii Keys. Chociaż Tatiana Okupnik i Kuba Wojewódzki byli na "tak", to Czesław Mozil nie stronił od krytyki w kierunku młodej wokalistki.

Wideo Daria Zawiałow - casting "X Factor"

"Ta piosenka wymaga lekkości i nie sądzę, że ty to masz w tej chwili. Mam takie poczucie, że czekałem aż się wywalisz i nie wywaliłaś się ani razu, ale cały czas się bujałaś w takim miejscu, gdzie ja jako słuchacz nie czułem się bezpiecznie, więc dla mnie to nie było pozytywne przeżycie. Jestem na nie" - mówił wówczas Mozil.

Co prawda ostatecznie Zawiałow przeszła dalej, ale jej epizod w programie należał do tych wyjątkowo krótkich. Nagranie z castingu, umieszczone na YouTube, cieszy się dużą popularnością wśród polskich fanów. Szczególnie teraz, gdy ta skromna dziewczyna sprzed kilku lat zdołała zawojować rynek muzyczny. "Kto by wtedy pomyślał, że będzie top polskiej sceny muzycznej" - napisał jeden z fanów, a takich komentarzy pojawiło się znacznie więcej.