Daria Zawiałow na nagraniu sprzed lat w "Od przedszkola do Opola". Już wtedy robiła furorę [WIDEO]

Daria Zawiałow, młoda piosenkarka, kilka lat temu weszła szturmem na rynek muzyczny i wciąż cieszy się uznaniem wśród fanów. Swoją karierę zaczęła w wieku zaledwie 7 lat.

Daria Zawiałow szturmem podbiła serca fanów /Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

W 2000 roku Daria Zawiałow wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola". Zaśpiewała wtedy piosenkę Wolnej Grupy Bukowina pt. "Rzeka". Sprawdźcie, jak sobie wtedy poradziła!

Wideo Od przedszkola do Opola 2000

Reklama

Program emitowany przez TVP dawał możliwość uzdolnionym dzieciom na debiut i spotkanie z idolami. Prowadzącym był Michał Juszczakiewicz. Dla niektórych z występujących "Od przedszkola do Opola" było drzwiami do wielkiej kariery. To właśnie tam zaprezentowały się m.in. Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak czy Iza Lach.

Daria Zawiałow pierwszą solową płytę wydała w 2017 roku. "A kysz!" szybko okryło się złotem. Już dwa lata później artystka zaprezentowała drugi album - "Helsinki", który również zyskał miano złotej płyty.



Odniesiony sukces przełożył się na ilość występów. Zawiałow ma na koncie współpracę z m.in. Belą Komoszyńską (Sorry Boys), Tomkiem Makowieckim, Gabą Kulką czy Piotrem Roguckim (Coma).

Daria nagrała także piosenkę do filmu "Plan B". Jest to cover śpiewanego przez Wojciecha Młynarskiego utworu "Jeszcze w zielone gramy".

Jej twórczość została doceniona podczas gali Fryderyki 2018, gdy zdobyła nagrody w kategoriach Fonograficzny debiut roku oraz Album roku - alternatywa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow o czasach szkolnych INTERIA.PL