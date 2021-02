Danuta Krasnodębska nie była jedyna. Oto najstarsi uczestnicy programów talent show

W finale "The Voice Senior" Jacek Kurski zachwycał się 94-letnią Danutą Krasnodębską, nazywając ją najstarszą uczestniczką w historii programów muzycznych. To stwierdzenie jest jednak nie do końca weryfikowalne, a kilku uczestników z innych talent show również zaskoczyło jurorów swoim wiekiem.

W sobotę, 6 lutego, odbył się finał drugiej edycji "The Voice Senior". Podczas ogłaszania wyników wśród uczestników, trenerów i Marty Manowskiej, pojawił się też Jacek Kurski.

Prezes Telewizji Polskiej chwalił uczestników oraz format programu. W pewnym momencie przypomniał jedną z uczestniczek, 94-letnią uczestniczką programu "The Voice Senior" Danutę Krasnodębską.

"W 'The Voice Senior' mieliśmy najstarszego uczestnika programu muzycznego na świecie" - stwierdził.

Pani Danuta Krasnodębska faktycznie jest najstarszą uczestniczką jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie edycje programu "The Voice Senior". Jednak czy jest też najstarszą uczestniczką w historii wszystkich programów muzycznych? Tutaj sprawa nieco się komplikuje.



Rekordzistką pod względem wieku wszystkich programów talent show jest niewątpliwie śpiewająca uczestniczka brytyjskiego "Mam talent", Nora Barton.

Kobieta, która w zeszłym roku pojawiła się w programie podczas przesłuchań miała 96 lat. Do programu przyszła z córką Pam, która akompaniowała jej przy fortepianie. W show zaśpiewała piosenkę "The Loveliest Night of the Year" Mario Lanzy i Ann Blyth.



96-latka urzekła jurorów i awansowała do dalszego etapu "Mam talent". Z programem pożegnała się przed półfinałem.

Jeżeli uznamy, że "Mam talent" to również program muzyczny, sprawa wydaje się rozwiązana, jeżeli nie, to musimy cofnąć się jeszcze o kilka lat.

W 2013 roku w brytyjskiej edycji "X Factora" pojawiła się grupa muzyczna założona przez emerytów o nazwie The Nostalgic. Jeden z wokalistów o imieniu Bill według "The Sun" również miał ponad 94 lata i został przez tabloid najstarszym uczestnikiem w historii. Czy pani Danuta, gdy przyszła do programu była starsza od wspomnianego uczestnika z Wysp? Tego niestety nie da się zweryfikować.



To krótkie zestawienie zamyka 94-letnia Claudia z włoskiego "Mam talent", która śpiewała i tańczyła w programie w zeszłym roku. Artystka dzięki złotemu przyciskowi dotarła nawet do odcinków finałowych.