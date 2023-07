Dantalion: Posłuchaj singla z nowej płyty "Fatum"

"Fatum" będzie dziewiątym longplayem Dantalion, którego początki sięgają pierwszej połowy lat dwutysięcznych. Album ujrzy światło dzienne 8 września i dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu oraz drogą elektroniczną. Jego wydaniem zajmie się niderlandzka Non Serviam Records.

"'Fatum' jest świadectwem naszego powrotu. Jesteśmy blackmetalowym zespołem z długoletnim doświadczeniem i znamy się na rzeczy. Naszym zdaniem to nasze najlepsze dzieło" - mówią z rezonem Hiszpanie.

W sieci pojawił się już świeży numer hiszpańskich blackmetalowców. "'Novena Wake Begins', pierwszy singel z tej płyty, to utwór, który ukazuje klasyczne brzmienie Dantalion. Melodyjne gitary łączą w sobie mrok i melancholię z udręczonymi wokalami, które przywodzą na myśl rytuały nekromantów i Świętą Śmierć z kultury popularnej" - czytamy o nowym utworze kwintetu z Vigo.

Premierową kompozycję "Novena Wake Begins" Dantalion możecie sprawdzić poniżej:

Clip Novena Wake Begins (Lyric Video)

Na albumie "Fatum" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Great Funeral Of Dawn"

2. "Abyss Eating Serpent"

3. "Qayin Dominor Tumulus"

4. "Novena Wake Begins"

5. "Hades Visions"

6. "Exu King Of Souls Omulu"

7. "Mortuary Song"

8. "Sounds Of Bells And Open Scissors".