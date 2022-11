Pete Agnew, basista i współzałożyciel szkockiej formacji, za pośrednictwem facebookowego profilu grupy Nazareth przekazał informację od Maryann, wdowy po Danie McCaffertym.

"Chciałaby wam podziękować za kondolencje i przekazać, że to dla niej wielka pomoc, by przejść przez te bardzo smutne dni. Rodzina poprosiła mnie o poinformowanie, że podjęli decyzję o prywatnym pogrzebie tylko dla najbliższych" - czytamy we wpisie.

Muzyk ujawnił, że fani pytali również o europejską trasę "Surviving the Law Tour 2022".

"Chociaż mamy ciężkie serca, przedstawienie musi trwać... a Dan byłby pierwszym, kto by tak powiedział. Dziękujemy za wasze piękne wiadomości i wspomnienia, którymi się dzielicie" - dodał Pete Agnew.

Za nami pierwszy koncert w niemieckim Flensburgu. Tym razem grupa z występami nie odwiedzi Polski.



Nazareth - legenda hard rocka

Działający od końca lat 60. Nazareth to legenda hard rocka. W ciągu ponad 45 lat na scenie formacja sprzedała ponad 60 mln płyt, grając tysiące koncertów na całym świecie.

Początki nie były łatwe - muzycy w jasnożółtych marynarkach grali w dyskotekach covery innych kapel. Kiedy któregoś dnia otrzymali propozycję sfinansowania nagrania płyty przez ich późniejszego menedżera, Billa Fehilly, bez wahania porzucili szkockie puby i przenieśli się do Londynu.

Do produkcji trzeciego albumu "Razamanaz" grupa zaprosiła basistę Deep Purple - Rogera Glovera, który zwrócił na nich uwagę podczas wspólnej trasy. Współpraca zapoczątkowała czasy największej świetności Nazareth, których piosenki wspinały się na szczyty list przebojów zachodniej Europy. W 1975 roku ukazał się album "Hair of the Dog", który przyniósł im uznanie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych sukces zarówno tego albumu (sprzedał się w liczbie ponad miliona egzemplarzy) i w ogóle - zespołu - był bezdyskusyjny, zaś singel "Love Hurts" do dziś chętnie grany jest na antenach stacji radiowych wielu krajów.

W sierpniu 2013 roku oryginalny wokalista grupy Dan McCafferty ogłosił, że jest zmuszony przejść na emeryturę ze względu na stan zdrowia. Niespełna rok później jego następcą został szkocki wokalista Linton Osborne. Wybór został zaakceptowany i poparty także przez McCafferty'ego.

Osborne jednak nie zagrzał miejsca w Nazareth, a w lutym 2015 r. nowym wokalistą został Walijczyk Carl Sentance (Parsian Risk, eks-Krokus), mający na koncie występy z m.in. Geezerem Butlerem (Black Sabbath), Paulem Chapmanem (UFO), Vinny Appice'em (Dio, Black Sabbath) czy Donem Aireyem (Deep Purple).

Dan McCafferty w 2019 r. wydał swój trzeci solowy album "Last Testament". Po odejściu z Nazareth sporadycznie koncertował.

