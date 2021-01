Damian Janikowski w "Disco Weekend z Blondi": Pot, siniaki i niezły łomot

Zawodnik MMA Damian Janikowski pojawi się w najbliższym odcinku programu "Disco Weekend z Blondi" w Polo TV.

Edyta Folwarska, Jacek Mędrala i Damian Janikowski w programie "Disco Weekend z Blondi" /Polo TV

"Disco Weekend z Blondi" to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu oraz dla tych, którzy szukają pomysłu jak go spędzić. Ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą wiedzieć jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać.

Tytułowa "blondi" to Edyta Folwarska, jedna z najpopularniejszych prezenterek Polo TV.

Nowy program tej stacji pokazywany jest w piątki o godz. 17:00.

W najbliższym odcinku (15 stycznia) gościem będzie Damian Janikowski. Mistrz sztuk walki MMA przeprowadzi personalny trening i szkolenie dla Edyty Folwarskiej, która jest jego fanką od wielu lat.

Pot, siniaki i niezły łomot - to czeka na gwiazdę Polo tv. Edycie towarzyszyć będzie Jacek Mędrala, który jak zawsze będzie uciekał od ciężkiej pracy i tym razem wcieli się w seksownego "Ring Boya". Okazało się, że Damian Janikowski ma zadatki na wokalistkę disco polo.

Dodatkowo w programie odbędzie się ekskluzywna premiera klipów od Red Queen oraz nowego taneczne trio w składzie: Fisher, Krzysztof Rutkowski i Andrzej Koziński.