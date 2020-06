Daj To Głośniej: Zobacz teledysk "Andrzej łajdaku"

Do sieci właśnie trafił teledysk "Andrzej łajdaku" discopolowej grupy Daj To Głośniej, autorów przeboju "Mama ostrzegała".

Na czele grupy Daj To Głośniej stoi Emilia Sanecka /Marcin Bruniecki / Reporter

Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów ub.r.

Clip Daj To Głośniej Mama ostrzegała

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Mama ostrzegała" w serwisie Teksciory.pl

W ciągu roku klip do tego nagrania zdobył ponad 130 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertu Roztańczony Narodowy 2019 i Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 w Polsacie.



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do tegorocznej Eurowizji (w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020").

Kolejne nagrania to piosenki "Dobrze" (prawie 3 mln w ciągu miesiąca, posłuchaj! ) i "Zwariowana noc", cover utworu "Sobotni zew" grupy Taraka ( sprawdź! ) z połowy 2016 r.

Clip Daj To Głośniej Zwariowana noc

Teraz do sieci trafił klip do piosenki "Andrzej łajdaku". Tytuł i termin premiery (na dwa dni przed wyborami prezydenckimi) wywołał komentarze, czy ma on coś wspólnego z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą.

Clip Daj To Głośniej Andrzej łajdaku

"Andrzejów jest w Polsce 578 tys. 355. To jedno z trzech najpopularniejszych imion męskich w naszym kraju pochodzi z Grecji i oznacza 'dzielny, mężny' - podało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji. Istnieje też żeńska jego forma - imię Andrzeja nosi 46 pań" - to wymijająca odpowiedź grupy Daj To Głośniej.

W klipie jedną z ról gra modelka Karolina Słowińska (Carla Sonre).

Dodajmy, że zespół będzie jedną z gwiazd Wakacyjnej Trasy Dwójki. Pierwszy koncert - dla publiczności siedzącej w zaparkowanych samochodach - odbędzie się w niedzielę (28 czerwca) w Nowym Targu. Całość pokaże TVP2.



Na wiosnę 2021 r. ma się pojawić debiutancki album formacji. Poznaliśmy już wstępną listę tytułów, a na początku lipca planowane są zdjęcia do teledysku "Kochaj mnie".