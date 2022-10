Kompozytorem muzyki do piosenki "Wiosenny deszcz" jest Marcin Nierubiec, który tworzył utwory dla m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" ( sprawdź! ) w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Słowa napisał znany fotograf modowy i portretowy Michał Gromada. Za produkcję muzyczną i za solówkę na saksofonie odpowiada Marcin Świderski. Na gitarze akustycznej i basowej zagrał młody wirtuoz Janek Pentz.

Reklama

Autorem czarno-białego teledysku jest Marcin Petrus.

"'Wiosenny deszcz' to utwór, który porusza tematykę rozstania, samotności i bliskości. Zadaje pytanie, jak to jest tęsknić za czymś, czego już nie ma i nie wróci" - mówi Dagmara Bryzek, która poza główną rolą Jadwigi w trzecim sezonie serialu "Korona królów" ma na koncie także występy w programie "Jaka to melodia".

Śpiewająca aktorka pojawiała się też podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki i na koncercie piosenki wojsk NATO w TVP.



"W czasach gdy wiele rzeczy dzieje się szybko i powierzchownie są też tacy, którzy tęsknią za prawdziwym uczuciem. To dla nich jest piosenka 'Wiosenny deszcz', którą specjalnie skomponowałem dla Dagmary do pięknych słów Michała Gromady" - dodaje Marcin Nierubiec.

Clip Dagmara Bryzek Wiosenny deszcz