Policja, która przyjechała na miejsce stwierdziła, że D.H. Peligro zmarł w wyniku urazu głowy spowodowanego przypadkowym upadkiem. W najbliższych dniach powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących tej tragedii. O śmierci poinformował zespół Dead Kennedys ( posłuchaj! ). "Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie. Dziękujemy za myśli i słowa otuchy" - napisali.



Teraz w internecie fani żegnają artystę, który przez pewien czas występował także w Red Hot Chili Peppers ( posłuchaj! ). "Pierwszy raz, gdy zobaczyłem cię grającego z Dead Kennedys w '81 roku, rozwaliłeś mój umysł. Moc, dusza, lekkomyślność" - wspomina Flea.

Jon Wuester z Superchunk napisał: "D.H. Peligro opuścił budynek. Jeden z absolutnie wspaniałych"; podzielił się też archwialnym nagraniem, na którym Peligro pokazuje swoje perkusyjne umiejętności.

24 października zespół Dead Kennedys wystąpił w A2 we Wrocławiu. Nikt nie mógł wówczas spodziewać się, że będzie to przedostatni koncert artysty w ogóle. Dzień później wystąpili jeszcze w Berlinie i powrócili do USA.

Kim był D.H. Peligro?

Przyszedł na świat jako Darren Henley, 9 lipca 1959 roku w St. Louis (Missouri), a na perkusji zaczął uczyć się grać jako dziecko. Jego głównymi inspiracjami od nastoletnich lat byli KISS, Bachman-Turner Overdrive i Black Sabbath. Wkrótce dołączył do grupy S.S.I., który stał się stałym elementem zarówno sceny muzycznej San Francisco jak i Los Angeles, przede wszystkim dzięki połączeniu swojego stylu perkusyjnego z mieszanką punk rocka, hardcore, metalu i reggae.

W 1980 zastąpił perkusistę Bruce'a "Teda" Slesingera w Dead Kennedys i wraz z Jello Biafrą, gitarzystą East Bay Rayem i basistą Klausem Flouride zaczął tworzyć swój najważniejszy projekt w karierze. Jego gra miała spopularyzować falę bardziej hardcore'owego, punkowego brzmienia. "Po prostu pchałem tak mocno, jak tylko mogłem" - mówił o swoim stylu Peligro. "Dostawałem trochę uwag od Raya, bo chciał, żebym trochę zwolnił, ale ja po prostu szedłem dalej i utrzymywałem to tempo. Wszyscy się do tego przyzwyczaili" - wspominał.

Zespół rozpadł się w 1986 roku, a dwa lata później Peligro dołączył do Red Hot Chili Peppers. Przyczynił się do nagrania albumu "Mother's Milk", a także ponoć zapoznał Kiedisa i Fleę z Johnem Frusciante - najsłynniejszym gitarzystą RHCP. Ostatecznie Peligro został zwolniony z zespołu, a jego miejsce zajął Chad Smith, który występuje w grupie po dziś.

Z powodu nieporozumień między muzykami a Jello Biafrą, pierwszym wokalistą, udało się reaktywować Dead Kennedys w 2001 roku, ale bez udziału Biafry. Odtąd niemal bez przerwy grupa była w trasie. Perkusista wielokrotnie musiał zmagać się z rasizmem w swoim kraju, bo sądzono, że "punk to nie muzyka dla czarnoskórych".

"Muzyka zabierała mnie do miejsc, do których normalnie bym nie poszedł, i to jest w porządku, gdy jesteś na scenie, ale kiedy z niej zejdziesz, upijali się i nazywali cię wszystkimi rodzajami nazwisk" - mówił w rozmowie z LA Weekly. "Jedziesz na południe, jedziesz przez środkowy-zachód, wtedy ludzie myśleli, że to muzyka dla białych ludzi, a ja byłem woźnym, ochroną czy coś. Musiałeś doświadczyć rasizmu z pierwszej ręki, bo wszyscy nie byli tak otwarci jak w San Francisco. Dziś jest to trochę bardziej otwarte i akceptowane, ale wciąż są grupy ludzi, którzy chcą używać punk rocka do tworzenia muzyki nienawiści. To mnie bezgranicznie złości" - opowiadał.