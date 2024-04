Czym zajmują się dzieci Maryli Rodowicz? "To jest taka magia"

Maryla Rodowicz miała wielu adoratorów. Po skończeniu szkoły była w nieformalnym związku z gitarzystą Grzegorzem Pietrzykiem. Później zaręczyła się z producentem muzycznym z Czech - Františkiem Janečkiem, jednak rozstali się w 1971 roku.

Spotykała się też z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim, a w kolejnych latach była w nieformalnym związku z aktorem Danielem Olbrychskim - był to głośny romans lat 70., bo artysta był wtedy mężem Moniki Dzienisiewicz.

Później przez siedem lat pozostawała w związku z aktorem Krzysztofem Jasińskim, z którego to Rodowicz posiada dwójkę dzieci: Jana (ur. 1979) i Katarzynę (ur. 1982). W roku 1989 artystka poślubiła Andrzeja Dużyńskiego, z którym ma syna Jędrzeja (ur. 1987). Od roku 2016 para pozostawała w separacji, a w roku 2022 sąd orzekł rozwód.



Maryla Rodowicz o dzieciach. "Przepraszam was"

W rozmowie z Plotkiem przyznała, że była nieobecna w życiu dzieci i teraz stara się to nadrabiać. Wyznała, że zawsze na pierwszym miejscu stawiała karierę, przez co nie zapewnila im szczęśliwego dzieciństwa.

"Byłam niedobra dla dzieci często, dlatego że wyjeżdżałam. Wybierałam karierę, wybierałam wyjazdy. Naprawdę żałuję do dzisiaj. Dzieci, przepraszam was" - mówiła.

Maryla Rodowicz ma trójkę dzieci. Czym się zajmują?

Jan Jasiński na studiach wybrał filozofię, a po skończeniu nauki prowadził klubokawiarnię, a po jej zamknięciu zdecydował się na założenie firmy budowlanej. Jędrzej Dłużyński wcześniej próbował założyć sklep dla fanów Maryli Rodowicz, jednak gdy ten pomysł nie wypalił, zajął handlem nieruchomościami.

Katarzyna Jasińska z kolei początkowo próbowała swoich sił w cukierni. Potem postanowiła jednak skupić się na swojej pasji i obecnie prowadzi stajnię oraz uczy jeździectwa. Ostatnio Rodowicz zdradziła też, że córka zgłębia tajniki szkoły Grofa.

"Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie" - tłumaczyła wokalistka w wywiadzie dla "Faktu".