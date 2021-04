"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Luka Rosi

W nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music wokalista Luka Rosi po raz pierwszy zdradził, że razem z żoną starają się o dziecko. Co jeszcze ujawnił przed kamerami?

Luka Rosi i Karolina Olszewska wzięli ślub w 2020 r. /Kamil Piklikiewicz /East News

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Luka Rosi.

Pod tym pseudonimem kryje się Łukasz Rosiński, na scenie disco polo najbardziej znany z utworów: "A ty bądź" (ponad 46 mln odsłon), "Winogrona" (duet z Marcinem Millerem z grupy Boys), "Na niebiesko" ( posłuchaj! ), "Jesteś", "Na starcie", "To nie grzech" oraz "Ta dziewczyna to żart".



Jak wygląda wnętrze domu wokalisty? Zobaczcie sami przedpremierowo na naszych stronach!

Luka samodzielnie wyremontował mieszkanie, do którego wprowadził się ze swoją żoną, modelką Karoliną Olszewską, która wielokrotnie występowała w jego teledyskach.

Para wzięła ślub w 2020 r., a jak wokalista ujawnił po raz pierwszy w programie "Czym chata bogata", starają się właśnie o poszerzenie rodziny!

