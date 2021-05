"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka lider grupy Shantel

W nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music tym razem kamery zawitały w mieszkaniu należącym do Konrada Kulczyńskiego, lidera grupy Shantel.

Konrad Kulczyński (Shantel) zaprosił Marcina Kotyńskiego do swojego mieszkania /Disco Polo Music

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza, co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) tym razem zaprosił Konrad Kulczyński, lider grupy Shantel.

Wokalista razem z rodziną (oczekują właśnie przyjścia na świat kolejnego potomka) mieszka na Podkarpaciu w nowoczesnym budownictwie na 55 m kw. Do mieszkania położonego na parterze przynależy 2-arowy ogródek.



Jak wygląda wnętrze jego mieszkania? Zobaczcie sami przedpremierowo na naszych stronach!

Grupa Shantel działa na scenie disco polo od 2013 r.

Do największych przebojów formacji należą takie piosenki, jak m.in. "Może ze mną zatańczysz" (16 mln odsłon), "A ty daj" (15 mln), "Jadą jadą", "Dlatego tańczyć chcę", "A ja tak a ty nie" i "Jeszcze jeden raz". Ostatnio zespół wypuścił singel "Chodź na kolano".



Clip Shantel Może ze mną zatańczysz