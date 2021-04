"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Jerzy Szuj z grupy Jorrgus

Jerzy Szuj z grupy Jorrgus pokazał swój dom w nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music. Jak mieszka wokalista?

Jerzy Szuj (Jorrgus) w programie "Czym chata bogata" /Disco Polo Music

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.



Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) wpuścił Jerzy Szuj z grupy Jorrgus.

Jak zdradził, jego dom posiada wiele ekologicznych rozwiązań, a wszystkim można sterować za pomocą telefonu. "Chcieliśmy wprowadzić tutaj dużo natury, dużo drewna" - wyjaśnił wokalista.



Po zwiedzaniu domu, przyszedł czas na trochę "hardcore'u". Panowie wybrali się na przejażdżkę terenowym samochodem muzyka.



Działający od 2008 r. zespół Jorrgus to jedna z najpopularniejszych formacji na scenie disco polo. Dowodzona przez wokalistę Jerzego Szuja grupa ma na koncie występy na najważniejszych imprezach muzyki tanecznej, jak m.in. PGE Roztańczony Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Disco Polo & Dance.