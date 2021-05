"Czym chata bogata" w Disco Polo Music. Zobacz, jak mieszka Czadoman

W nowym programie "Czym chata bogata" na antenie Disco Polo Music tym razem kamery pojawiły się w postawionej w szczerym polu posiadłości Czadomana, zwycięzcy programu "Twoja twarz brzmi znajomo", pamiętanego z przeboju "Ruda tańczy jak szalona".

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą energią.

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza, co jest w środku.

Prezentera do swojego domu w ramach nowego programu "Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco polo" (sobota, godz. 11:00) tym razem zaprosił Czadoman.

Od 2009 r. jest żonaty z Mirosławą, z którą ma dwie córki: 10-letnią Magdę i 4-letnią Polę. "Starsza uwielbia tańczyć, więc uczęszcza na zajęcia taneczne. Młodsza, gdy tylko dorwie się do pianina, gra i śpiewa. Istna wariacja! Do niczego ich jednak nie zmuszam, nie przenoszę na dzieci swoich ambicji. Kiedyś same wybiorą, co chcą w życiu robić" - mówi.

Jak wygląda wnętrze jego posiadłości? Zobaczcie sami przedpremierowo na naszych stronach!

Czadoman mieszka w miejscowości Opalewo w województwie lubuskim. "Dom jest moim azylem. Kiedy pracuję, jestem w nieustannym biegu, nagrywam, koncertuję w kraju i za granicą. Energię odzyskuję w domu, w okolicach Świebodzina, nad pobliskim jeziorem, spotykając się z kolegami, których znam od dziecka, ale przede wszystkim w otoczeniu rodziny, żony i dwóch córek" - opowiada.

Czadoman naprawdę nazywa się Paweł Dudek. Popularność przyniosła mu wydana oryginalnie w 2014 r. płyta "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy.

Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona", "Chodź na kolana", "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie".

Ten pierwszy singel zanotował ponad 127 mln odsłon.

Clip Czadoman Ruda tańczy jak szalona

Początki muzyczne Pawła Dudka związane są z rockową grupą Arena (wcześniej śpiewał psalmy w kościele, wygrywał przeglądy piosenek dziecięcych). W 2013 r. wymyślił postać Czadomana wzorowanego na komiksowych superbohaterach, występując w specjalnie przygotowany stroju. Przez pierwsze dwa lata nie pokazywał nawet twarzy, kryjąc ją za maską. Szeroka publiczność poznała go za sprawą występu podczas Polsat SuperHit Festivalu w 2015 r. Z piosenką "Ruda tańczy jak szalona" zajął wówczas trzecie miejsce w kategorii "Hity sieci".

W latach 2017-2019 Czadoman był jednym z jurorów talent show "Disco Star" w Polo TV.

Wokalista pojawił się w dziewiątej edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (zajął tam 10. miejsce). Dużo lepiej poszło mu w innym show Polsatu - jesienią 2020 r. został zwycięzcą 13. odsłony "Twoja twarz brzmi znajomo". Serca widzów i jurorów zdobył szczególnie wcielając się w Krzysztofa Cugowskiego z Budki Suflera.

Paweł Dudek dwutorowo prowadzi swoją karierę - na scenie disco polo/dance tworzy rozrywkowe piosenki jako Czadoman, a pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem nagrywa utwory utrzymane w pop-rockowym klimacie. Po wygranej w "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawiło się wiele głosów widzów, że wokalista "marnuje się w disco polo". Odpowiedzią na te apele jest najnowszy utwór "Droga", jak mówi sam Paweł Dudek, "napisany sercem".

Po zwycięstwie w programie ukazała się nowa wersja płyty "Czadomania" - "Czadomania 2.0" poszerzona o cztery utwory, w tym nowe wersje "Ruda tańczy jak szalona" (Hot Mix), "Bliźniaczki" (Hot) i "Jestem super bohaterem" (Remix) oraz kolędę "Przybieżeli do Betlejem".

Czadoman nie odpuszcza - pod koniec kwietnia wokalista wypuścił album "Czadomania 3" z dobrze znanymi utworami i zaskakującymi bonusami.