Na początku 2022 roku Natalia Lesz powróciła na muzyczną scenę z piosenką "Gdybyśmy" z filmu "Gierek" Michała Węgrzyna, reżysera "Procederu" o raperze Chadzie. W "Gierku" wokalistka zagrała też rolę piosenkarki Stelli.

Z kolei w maju 2023 r. wypuściła nominowaną do Fryderyka (muzyka dziecięca) płytę "Piosenki domowe". To album z utworami dla dzieci do tekstów Michała Rusinka, byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej.

Na początek 2025 r. szykuje powrót na muzyczną scenę z premierowym materiałem. Poznaliśmy już single "Wierszem lubimy przeklinać" i "Warszawski deszcz", a teraz do sieci trafił utrzymany w filmowym klimacie teledysk do piosenki "West End" ( sprawdź! ).

Natalia Lesz i "West End". "Czy tak wygląda femme fatale?"

"'West End' opowiada o dynamicznej grze między dwoma osobami, gdzie każda z nich odgrywa swoją rolę w związku pełnym uwodzenia i tajemnic. To opowieść o fascynacji, kontroli i wzajemnym oddziaływaniu. Inspirowana klasycznymi postaciami filmowymi, takimi jak Catherine Tramell z 'Nagiego instynktu', Phyllis Dietrichson z 'Podwójnego ubezpieczenia', czy Ilsa Lund z filmu 'Casablanca' piosenka przenosi słuchaczy w świat, gdzie granice między rzeczywistością, a światem wyobraźni są płynne" - opowiada Natalia Lesz, która współtworzyła muzykę i tekst utworu razem z Magdą Wójcik z grupy Goya.

Producentem i zarazem współkompozytorem "West End" jest Marek Dziedzic. To laureat Fryderyka za utwór "Migawka" Meli Koteluk, współpracujący również z m.in. sanah, Sorry Boys i Arturem Rojkiem. To właśnie z nim Natalia Lesz pracuje nad nową płytą.

Po raz kolejny teledysk wyreżyserował Adam Romanowski, który przenosi widzów w świat pełen zmysłowych ujęć, oddając esencję piosenki. Główną bohaterką jest Natalia, którą możemy zobaczyć w trzech odsłonach, obrazujących jej nieokiełznaną naturę. Reżyser klipu wcześniej pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Natalia Kukulska, Margaret, Doda, Sarsa, Bokka, Natalia Szroeder i Ralph Kaminski.