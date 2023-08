Pandemia koronawirusa wyraźnie pogorszyła kondycję psychiczną milionów ludzi. Strach przed zakażeniem, obawy związane z utratą finansowego bezpieczeństwa, wreszcie wynikająca z pandemicznych obostrzeń społeczna izolacja - wszystko to miało niebagatelny wpływ na pogłębienie globalnego kryzysu zdrowia psychicznego. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w wyniku pandemii liczba osób uskarżających się na stany lękowe i depresję wzrosła aż o 25 proc.

Wśród osób, które u których pandemia odcisnęła bolesne piętno na psychice, jest brytyjski łowca talentów i producent telewizyjny Simon Cowell . W rozmowie z "Daily Mirror" ujawnił on, że zmagał się wówczas z ostrą depresją. Juror popularnych programów typu talent show podkreślił, że dopiero gdy podjął walkę z chorobą zrozumiał, że cierpiał na nią od dawna.

"Tak naprawdę miałem depresję od lat. Zawsze wydawało mi się, że to po prostu moja cecha charakteru, że mam skłonność do ulegania przygnębieniu. Myślałem, że muszę jakoś sobie z tym radzić" - wyznał.

"Czułem się sparaliżowany strachem". COVID-19 wpłynął na zdrowie jurora "Mam talent"

Cowell zaznaczył, że panicznie bał się tego, iż zarazi koronawirusem swoich bliskich - narzeczoną Lauren Silverman i 9-letniego obecnie syna Erica.

"Prawdziwym katalizatorem był COVID. Na wczesnym etapie pandemii niektórzy moi przyjaciele poważnie zachorowali. Cały czas myślałem o tym, że jeśli to złapię, to samo spotka mnie, Lauren i Erica. Nie wiedziałem, które doniesienia są prawdziwe, a które nie. Testy na koronawirusa robiłem chyba tysiąc razy. Czułem się sparaliżowany strachem" - powiedział gwiazdor.

Pogłębiające się problemy ze zdrowiem psychicznym skłoniły Cowella do zasięgnięcia profesjonalnej pomocy, co - jak podkreśla - miało zbawienny wpływ na jego życie.

"Terapia przypomina zabranie mózgu na siłownię. Pamiętam, że gdy poszedłem na pierwszą sesję, czułem się skrępowany, nie wiedziałem, od czego zacząć. Ale po 20 minutach miałem wrażenie, że znam tego faceta od 10 albo 20 lat. Bardzo mnie uspokoił. Zdałem sobie sprawę, że rozmawiam ze specjalistą, kimś, kto mnie nie ocenia i chce mi pomóc" - wyjaśnił juror "Mam talent ".



Zdjęcie Simon Cowell i jego partnerka Lauren Silverman / Bruce Glikas / Getty Images

Simon Cowell zdradza, co chce w przyszłości robić jego syn. Był zaniepokojony

Z kolei w wywiadzie udzielonym "Daily Mail" Cowell zdradził, że chciałby, aby jego syn w przyszłości obrał podobną do niego zawodową ścieżkę i zajął się szukaniem obiecujących artystów. "Jest w trakcie treningu. Ogląda ze mną moje programy, a ja o nic go nie pytam, tylko obserwuję. Dzieci nie kłamią, ich reakcje są autentyczne. Widzę, że go to interesuje, dlatego mam nadzieję, że kiedyś będzie robił to, co ja" - wyjawił znany łowca talentów.

Niestety, ku swojemu przerażeniu Cowell odkrył, że jego potomkowi póki co marzy się nie tyle sędziowanie, co występ w talent show. "Któregoś dnia wypowiedział te przerażające słowa: 'Tato, czy mogę wziąć udział w przesłuchaniu?'. Pomyślałem wtedy: 'O nie'. Eric najbardziej chciałby należeć do muzycznego zespołu. Lubi Green Day. Powiedziałem mu, że jeśli nie będzie wystarczająco dobry, nie przejdzie dalej. Z jakiegoś powodu czuje się na to gotowy. Ale zapewniam - jeśli okaże się, że jest okropny, nie dostanie się do programu" - dodał producent.