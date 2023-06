Członkowie kultowych brytyjskich zespołów Happy Mondays, Oasis i Ride założyli supergrupę

Grupa nazywa się Mantra Of The Cosmos i właśnie wydała debiutancki singiel zatytułowany "Gorilla Guerilla". Utwór został opisany przez inicjatora powstania zespołu, Zaka Starkey'a, jako: "fantastyczny, psychodeliczny groove składu odmieńców, outsiderów i innowatorów".

Tymi "odmieńcami" są weterani nurtu rocka alternatywnego nazywanego madchester: wspomniany już perkusista Zak Starkey (The Who, Oasis), wokalista Shaun Ryder (Happy Mondays, Black Grape), gitarzysta Andy Bell (Oasis, Ride) i perkusista oraz DJ Mark Berry, znany jako Bez (Happy Mondays, Black Grape). Komunikat prasowy opisuje ich wspólną twórczość jako: "szum wszechświata i pulsującą muzyczną ścieżkę w zaświaty".

Mantra of The Cosmos wystąpi 25 czerwca podczas Glastonbury Festival (scena Glade).

Wideo