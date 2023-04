Płyta, której wydanie w przyszłym roku obiecał fanom Noel Gallagher, to specjalna wersja kultowego albumu "Definitely Maybe". Muzyk zdradził, że na krążku znajdą się m.in. utwory, które zarejestrowali przed laty na sesjach nagraniowych do debiutanckiej płyty, a nigdy ich nie opublikowali. "W archiwach Sony znaleźliśmy taśmy z tymi sesjami. Myśleliśmy, że zaginęły, ale były źle oznakowane. To wspaniałe wersje tych piosenek, niektóre są w wersji akustycznej" - wyjawił Noel Gallagher w rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere Della Sera".

Po czym zastrzegł: "Nie będzie trasy koncertowej, nie wrócimy, żeby je razem zagrać".

Noel Gallagher wyklucza powrót Oasis

Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się sygnały, że relacje między zwaśnionymi od lat liderami Oasis delikatnie się poprawiły. Dziennik "The Sun" sugeruje, że tym, co otworzyło drogę do pojednania Gallagherów, jest fakt, że na początku tego roku Noel po 22 latach rozstał się ze swoją żoną, specjalistką ds. PR-u, Sarą MacDonald, którą jego brat Liam uważał za "wiedźmę". Podobno bracia znów zaczęli się ze sobą spotykać, próbując odbudować braterską wieź, ale robią to dyskretnie. I chyba dość wolno, skoro Noel wykluczył możliwość wspólnej trasy z okazji 30-lecia debiutu.

Grupa Oasis rozpadła się w 2009 roku, dosłownie na kilka minut przed rozpoczęciem festiwalu Rock en Seine w Paryżu, na którym zespół miał wystąpić. Stało się to po tym, jak bracia Gallagherowie ostro pokłócili się w garderobie. Kulminacją sprzeczki był moment, gdy Liam roztrzaskał ulubioną gitarę Noela.

